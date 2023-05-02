Счет в финале стал равным

Игра "Локомотив-Изумруд" с "Тюменью" на выезде. Фото: пресс-служба ВК "Тюмень"

Екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" не смог досрочно выиграть финал чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги "А". После двух побед над "Тюменью" на своей площадке (3:1 и 3:2) уральцы на выезде потерпели два поражения с одинаковым счетом 1:3.

В этом сезоне "Локомотив-Изумруд" провел в Тюмени четыре встречи и все четыре проиграл. Но если в рамках предварительного этапа екатеринбуржцы дважды доводили дело до тай-брейка, то на сей раз соперники в обоих случаях уложились в четыре партии.

Счет в серии до трех побед стал ничейным — 2:2.

Пятая, решающая, игра финала состоится в субботу, 6 мая, в Екатеринбурге.