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8 мая 2023, 14:24

Екатеринбургские волейболисты проиграли суперфинал, ведя по ходу серии 2:0

Матч по волейболу

Уральцы начали финал с двух домашних побед, но затем дважды уступили в Тюмени. Фото: пресс-служба ВК "Локомотив-Изумруд"

Екатеринбургский клуб "Локомотив-Изумруд" проиграл "Тюмени" пятый, решающий, матч суперфинальной серии чемпионата России среди команд Высшей лиги А. Итог матча – 1:3, всей серии — 2:3.

Уральцы начали финал с двух домашних побед (3:2 и 3:1), однако затем дважды уступили в Тюмени с одинаковым счетом 1:3. Пятый матч проходил в Екатеринбурге, но фактор домашней площадки на сей раз не сработал.

На первом этапе чемпионата команды играли в одной конференции — на Востоке. Первой стала "Тюмень", а  "Локомотив-Изумруд" занял второе место. В финальном турнире (с участием представителей Запада) клубы опять расположились на двух первых строчках, но в обратной последовательности. В суперфинале сибиряки вновь стали сильнее.

Екатеринбуржцы трижды выигрывали турнир Высшей лиги А, но последний раз это случилось пять лет назад — в 2018-м. В прошлом году команда заняла третье место. 

Областная газета Свердловской области

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