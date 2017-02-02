Черновлянка снабжает тагильчан вёшенками

Екатерина организовала производство в здании бывшей носочной фабрики. Сначала ей пришлось арендовать помещения, но со временем удалось выкупить. Фото: Галина Соколова

Сюжет «Дело за малым»

Рассказываем о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и стали незаменимыми для земляков.

Опубликовано в №19 от 2.02.2017

Четыре года назад жительница Черноисточинска (Горноуральский ГО) Екатерина Отраднова увидела в Интернете заманчивую рекламу о разведении гриба вёшенки, обещавшую при минимальных хлопотах 300 процентов прибыли. Она решила попробовать.

Черноисточинские жители знают заветные грибные места и приносят из леса рыжики и маслята вёдрами. Но есть в посёлке супергрибное место — «Агроферма Грибофф». В здании бывшей носочной фабрики в два этажа выстроились субстратные блоки — мешки с соломой, сеном, в которые затем добавляют грибницу. На них и формируются гроздья вёшенки.

— Все материалы — экологичные, прошедшие термообработку. Попадая в благоприятную среду, грибница идёт в рост. Примерно через месяц гроздья сформируются, можно снимать урожай, — проводит экскурсию по своим владениям Екатерина Отраднова.

Сейчас на территории в 600 квадратных метров — настоящий грибной сад, но для того, чтобы вёшенка чувствовала себя здесь хорошо, предпринимательнице пришлось отремонтировать помещения, построить системы отопления, увлажнения и притока свежего воздуха. Грибу нравится жить во влажной, не слишком жаркой среде, насыщенной озоном. Поддерживать такой микроклимат накладно. Ежемесячно Екатерина получает квитанции на оплату коммунальных услуг с солидными суммами. Шесть тысяч рублей за отопление и от 15 тысяч — за электроэнергию. Экономика на первых порах складывалась трудно, пришлось брать кредит. В начинаниях сначала помог нижнетагильский фонд поддержки предпринимательства, а недавно при-шли субсидии из области. На эти средства Отраднова выкупила ранее арендуемые помещения.

Занявшись вёшенкой, Екатерина включила грибы в обязательное меню своей семьи. Гораздо сложнее оказалось завоевать сердца покупателей.

Самый ближний к Черноисточинску город — Нижний Тагил, на этот рынок и нацелилась Екатерина Отраднова. Раньше на тагильских прилавках и в общепите вёшенки не было. Горожане удовлетворяли потребность в грибах походами в лес да приобретением в магазинах китайских шампиньонов, выращенных на химических удобрениях. Когда поселковая предпринимательница впервые принесла в магазины и пиццерии свою продукцию, там поморщились: что это за поганки? В ответ Екатерина Анатольевна доставала литературу, тратила время на просветительные лекции… Сейчас вёшенку — свежую, сушёную и маринованную — можно купить во многих магазинах Нижнего Тагила и соседних городов. Её с удовольствием используют пиццерии и кулинарии, ведь при прочих достоинствах гриб этот готовится 10–15 минут.

Бизнес Отрадновой идёт в гору. Сейчас она с двумя помощниками выращивает тонну грибов в месяц. В ближайших планах предпринимательницы — увеличение объёмов производства и переход на собственные блоки, она уже и специалиста для их изготовления нашла. А в программе-максимум — освоение выращивания клубники на гидропонике.