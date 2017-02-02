Для гонок «ОГ» строят новую лыжную трассу

Строители лыжероллерной трассы работают в любые морозы. В настоящее время ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта на скальный с последующим уплотнением. Фото: Андрей Зайков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

Детско-юношеская спортивная школа в посёлке Октябрьском открылась в 1987 году. За тридцать лет педагоги воспитали целую когорту спортсменов-профессионалов, среди которых лыжник Евгений Белов*. В 2013 году лыжное отделение ДЮСШ получило статус школы олимпийского резерва, а в 2014-м на средства местного бюджета построено здание лыжной базы с романтичным названием – «Масляны» (говорят, места здесь удивительно грибные). Тогда же началась разработка проекта строительства лыжероллерной трассы. Вместе с базой это будет единый круглогодичный спорткомплекс. О нём говорим с директором ДЮСШ Николаем Беловым (отцом Евгения Белова).

– Строительные работы начались в ноябре, а завершатся в конце 2017 года, – рассказывает Николай Владимирович. – Бригада работает каждый день, несмотря на морозы. Сейчас ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта на скальный. Летом положат асфальтовое покрытие. На трассе будут спланированы искусственные неровности.

– Что ещё включает в себя этот проект?

– Два этапа трассы (2 и 5 км). Трасса будет полностью освещена, появится «тропа здоровья» для пеших прогулок, вдоль которой в дальнейшем будут установлены скамейки и беседки. В конечном результате, в том числе с привлечением частных инвестиций, планируется создать спортивно-оздоровительный центр со спортгородком, футбольным полем, искусственным водоёмом.

– С открытием трассы база будет работать круглый год. А сейчас в зимние сезоны обычно сколько проводите соревнований? И насколько «Масляны» востребованы?

– Соревнований много. Четыре – областного масштаба: гонки на призы «Областной газеты», «Лыжня России», памяти бывшего директора совхоза «Калиновский» А.М. Ершова и труженицы села Л.П. Щипачёвой, лыжный марафон Победы. Два окружных старта и много местных. По­этому, когда строили базу, предусмотрели полную инфраструктуру – парковку, тротуары, освещение, все необходимые помещения для спортсменов. Участников всегда много – более тысячи человек приезжает на соревнования. Много школьников. Едут военные из Еланского гарнизона, сотрудники МВД – сдавать нормативы, районные педагоги. И ещё много людей в выходные приезжает просто отдохнуть, погулять – семьями, компаниями.

– Лыжному отделению школы недавно был присвоен статус олимпийского резерва. Сколько у вас тренеров-лыжников и в каких направлениях работаете?

– Шесть тренеров, почти все с высшим образованием, высшей категорией. Молодые, в основном – наши бывшие воспитанники. Ведущее направление – гонки, немного занимаемся полиатлоном. В планах – развивать биатлон.

Николай Белов, директор ДЮСШ. Тренер-преподаватель по лыжным гонкам высшей категории. Отец олимпийца Евгения Белова. Фото: Андрей Зайков

Справка «ОГ» Евгений Белов – российский лыжник, победитель этапа Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, двукратный чемпион мира среди молодёжи, серебряный призёр лыжной многодневки «Тур де Ски» 2015, участник Олимпиады в Сочи.

– У вас есть постоянная лыжная сборная?

– Да, в её составе ребята – от 12 до 20–23 лет. Наши выпускники Вадим и Сирануш Архиповы, Сергей Косарев, Роман Лугвин, Екатерина Мотречко работают у нас тренерами.

– Где тренируются спортсмены летом?

– Ездят на сборы, младшие – в спортивно-оздоровительные лагеря в Тугулым, Ново­уральск. Ребят постарше стараемся вывозить в Екатеринбург, Ижевск, в прошлом году 25 человек были в Чайковском. Сейчас наша задача – создать такие же условия, чтобы можно было принимать команды и, естественно, чтобы тренировались свои ребята.

– Расскажите немного про вашего сына Евгения Белова. Как воспитать чемпиона? Есть особый секрет?

– Да никакого. Просто трудиться надо. Самое главное – чтобы был интерес, желание заниматься, остальное – работа тренеров: создать условия, правильно выработать методику подготовки. Коллектив в школе сложился дружный, помогаем друг другу. Дай бог, чтобы у Жени что-то получилось. Благодаря его примеру у нас большой интерес к лыжам среди детей. Он нам помогает – вот лыжи свои подарил, палки. Теперь у нас есть «счастливые» чемпионские лыжи.