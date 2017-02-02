Верхнюю Туру возглавил самый молодой в области мэр

Глава Верхней Туры Иван Веснин. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

В ГО Верхняя Тура принял присягу новый глава Иван Веснин, который стал самым молодым мэром Свердловской области — сейчас ему 33 года. Срок полномочий прошлого главы муниципалитета Александра Брезгина истёк в декабре.

Выборы мэра в городе впервые проходили по новой модели — из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, будущего главу выбирали депутаты. На конкурс заявились шесть кандидатов: трое сотрудников мэрии, руководитель МУПа, заместитель главврача больницы и предприниматель. Все они успешно прошли первый этап, но к голосованию на думе были допущены только трое: экс-мэр Александр Брезгин, главный специалист администрации по гражданской обороне Иван Веснин и директор Службы заказчика Аркадий Кирьянов.

Кстати До избрания Ивана Веснина самым молодым мэром был глава Волчанского ГО Александр Вервейн. На момент избрания на пост ему был 31 год, а сейчас — 35 лет.

Кому формировать курс развития Верхней Туры на ближайшие годы, депутаты решили после новогодних каникул. Наиболее убедительной им показалась программа Веснина, где автор сделал акцент на привлечение медиков в город, строительство центра культуры и спортобъекта, модернизацию очистных сооружений, обеспечение горожан качественной водой. Также новый градоначальник намерен укрепить молодёжное предпринимательство и установить во дворах не менее пяти игровых площадок. На вопрос, почему решил участвовать в конкурсе, Иван Сергеевич ответил, что причина — небезразличие к родному городу:

— Я родился в Верхней Туре, живу здесь и дальнейшую судьбу связываю с этим городом. Хочу, чтобы жители видели, что о них заботятся. Я чувствую в себе силы, поможет и личный опыт работы в администрации. Народ ждёт перемен. Необходима модернизация существующих очистных сооружений, завершение начатой программы «Чистая вода», строительство новой школы.