В регионе внедрят институт сельских старост

Светлана Шайхуллина работает заведующей клубом посёлка Веселовка Карпинского ГО, является старостой и членом общественной организации «Добров. Фото: 66.mchs.gov.ru

Опубликовано в №22 от 07.02.2017

На Среднем Урале создают институт, который будет представлять интересы жителей небольших поселений и населённых пунктов — институт сельских старост. Неформально он существует десятки лет, но сейчас его планируют поставить на законные рельсы.

Сотовый телефон Светланы Шайхуллиной знают все жители посёлка Веселовка, в десяти километрах от Карпинска. Одиннадцатый год заведующая местным клубом исполняет работу старосты посёлка. В нештатных ситуациях она информирует экстренные службы о происшествии и первая появляется в эпицентре событий. Несколько раз добровольная дружина, в которой Светлана состоит вместе с мужем, устраняла возгорание ещё до приезда профессиональных пожарных. В случае ЧП супруги прикрепляют к своей машине мобильный пожарный модуль, набирают воду и едут на место.

Инициативные помощники власти и оперативных служб есть в десятках отдалённых селений. В ближайшие годы их правовой статус, круг полномочий и систему материального и морального поощрения закрепят законодательно. Подготовкой нормативно-правовой базы в области занялась межведомственная рабочая группа с участием главного управления МЧС России по Свердловской области, администрации губернатора, Законодательного собрания, областного министерства общественной безопасности и Уральского института регионального законодательства.

Как отметил заместитель начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по региону Алексей Викторов, идея создания института старост как связующего звена между жителями села, органом местного самоуправления и МЧС России принадлежит руководству Сибирского регионального центра МЧС России. Аналогичные институты зарекомендовали себя в Ленинградской, Нижегородской, Владимирской областях и на Алтае. Общественники будут помогать оперативным службам обеспечивать безопасность в селениях — сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы области о чрезвычайных ситуациях: паводках, обстановке с пожарами, снежных заносах, гололёде на дороге. Также они будут проводить профилактические мероприятия.