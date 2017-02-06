Реформы на кладбище

Что нужно улучшить в системе работы кладбищ, прописали в новой концепции, которая опубликована на сайте города. Фото: Алексей Кунилов

Власти Нижнего Тагила решили навести порядок на кладбищах: впервые было решено провести учёт всех могил и поднять вопрос о выделении платных участков для семейных захоронений. Какие меры ещё предложено предпринять, выяснила «ОГ».

УБРАТЬ МУСОР . Подобно человеку, рискующему заблудиться в лесу, посетители тагильских кладбищ назубок знают приметы, по которым можно найти могилку близкого человека: с главной дороги повернуть у замшелой берёзы, обогнуть кучу с мусором… Правда, по залежам мусора тагильчане ориентируются теперь реже, погосты стали опрятнее. Если пять лет назад мэрия выделяла на содержание шести городских и двадцати деревенских кладбищ 9 миллионов рублей, то на этот год в бюджете заложено 23 миллиона.

. Подобно человеку, рискующему заблудиться в лесу, посетители тагильских кладбищ назубок знают приметы, по которым можно найти могилку близкого человека: с главной дороги повернуть у замшелой берёзы, обогнуть кучу с мусором… Правда, по залежам мусора тагильчане ориентируются теперь реже, погосты стали опрятнее. Если пять лет назад мэрия выделяла на содержание шести городских и двадцати деревенских кладбищ 9 миллионов рублей, то на этот год в бюджете заложено 23 миллиона. ПРОВЕСТИ УЧЁТ ЗАХОРОНЕНИЙ. Вслед за наведением чистоты, городские власти решили навести порядок с учётом захоронений. Никто не знает точно, сколько могил на тагильской земле. На протяжении истории хоронили людей и там, где сейчас находится центр города, и практически на всей территории Вагонки. Но это дело прошлое. Нет точного счёта захоронений и на современных кладбищах. Это решено исправить. Начаты работы по инвентаризации земельных участков, на которых расположены могилы. Выполнив снимки с геолокацией, все захоронения посчитают и занесут в единую базу данных.

Полученные сведения аккумулируют на сайте, где пользователи смогут найти точное указание, где находится та или иная могила и как к ней пройти от ворот. Можно будет заказать дополнительные услуги, например, по приведению в порядок могилки или покупке и возложению цветов.

— Предстоит огромная работа по анализу территории кладбищ. Мы будем понимать, сколько у нас имеется вообще захоронений. Будет определено их состояние, ведь на месте захоронений, которые являются заброшенными на протяжении 25 лет, можно будет проводить повторное погребение, — пояснил главный архитектор города Константин Никкель.

ЗАПРЕТИТЬ ОГРАДКИ. Вместе с подсчётом старых могил, чиновники озаботились внешним видом свежих. Отныне под запрет попали лавочки, столики и оградки.

— Если мы будем хоронить с оградками, то скоро встретимся с кладбищами Екатеринбурга, — считает начальник отдела службы заказчика городского хозяйства Валерий Есаулков.

ВЫДЕЛИТЬ ПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ. Чиновники пригласили горожан обсудить порядок предоставления мест для семейных захоронений на новых территориях кладбищ. Новая концепция опубликована на сайте города. Планируется, что житель, пожелавший зарезервировать участок для всех родственников, получит под одну могилу участок бесплатно, а за остальную землю должен заплатить. При оформлении договора составляется список родственников, которые могут быть погребены рядом: родители, супруги, дети, сёстры и братья. Судя по комментариям, появившимся на официальном городском сайте, услуга будет востребована. Хотя есть и противники нововведения. Они напоминают, что кладбища занимают огромные территории, на которых могли бы шуметь леса, расти города, и выступают за кремирование.

Справка "ОГ" В Нижнем Тагиле шесть кладбищ занимают 204 гектара, деревенские — ещё 14 гектаров. Три городских кладбища уже закрыты для погребений, на двух недавно выделены дополнительные территории. Ежегодно в городе умирает около 5,5 тысячи человек.