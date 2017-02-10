Вахтовики переобулись в талицкие валенки

Сюжет
Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.
На Талицкой фабрике валяной обуви спрос на продукцию за год вырос на 10 процентов. За прошлый год с учётом января 2017 года на предприятии произвели 25 000 пар валенок. В основном тёплую обувку приобретают местные жители – вахтовики для работы на Севере.
Талицкая фабрика валяной обуви была создана в 1885 году в качестве пимокатного предприятия. В годы Великой Отечественной войны пимокаты трудились для нужд фронта, основной продукцией предприятия был технический войлок, который шёл на оснащение танков и самолётов, также было освоено производство теплоизоляционного микрофонного войлока. В настоящее время предприятие работает исключительно в осенне-зимний период. Производительность зависит от погоды, но в среднем в день изготавливается 300 пар валенок, сырьё для которых закупается в России и странах бывшего СНГ.
- Опубликовано в №25 от 08.02.2017