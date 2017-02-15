В невьянских сёлах острый дефицит медиков

В ОВП Кушвы тоже не хватает врачей. Фото: kushva-online.ru

Сюжет Сокращенная помощь

Хроника оптимизации здравоохранения в Свердловской области.

Невьянский городской округ на первом месте в области по числу открытых вакансий в медпунктах. Всего в округе 38 сельских населённых пунктов, в семи из них действуют общеврачебные практики, ещё в 16 — фельдшерские пункты. Найти для такого количества медучреждений персонал — задача не из лёгких. Из-за дефицита кадров некоторые ФАПы работают не каждый день, другие и вовсе ждут медиков годами.

— Наш ФАП закрыт уже два года — нет ни фельдшера, ни медсестры. Занимаемся самолечением, сами себе ставим уколы. Если видим, что дело плохо, вызываем родню, чтобы отвезли за восемь километров к врачу в Калиново, или скорую помощь. А ведь селение немаленькое: у нас проживают больше 400 человек, в том числе 30 детей, — сообщила жительница Таватуя Людмила Голубчикова.

Ранее фельдшерский пункт работал постоянно, кроме того, на станции имелся и железнодорожный медик. Таватуйцы настойчиво напоминают о себе в невьянской горбольнице, но там пока им ничем не могут помочь.

— Первоочередная проблема для нас — обеспечение медиками фельдшерско-акушерских пунктов станций Аять и Таватуй. Если в первый населённый пункт по расписанию приезжает фельдшер из Калиново, то в Таватуе вообще не оказывается медицинская помощь населению, жителям приходится самим выезжать в ОВП соседних сёл, а детей наблюдает и ставит им прививки школьный медик в Калиново, — подтвердил слова нашей читательницы главный врач Невьянской ЦГБ Андрей Елфимов. — Не хватает также врача ОВП в Быньгах, нет фельдшера в Киприно.

По ситуации на станции Таватуй Андрей Степанович также пояснил, что туда сложно найти персонал ещё и потому, что заманить нечем. Была служебная квартира, но она по решению суда осталась за бывшим сотрудником. Теперь селить фельдшера некуда. Единственный путь — выучить кого-нибудь из местных жителей. Старшеклассникам настойчиво предлагают выбирать медицинские профессии.

Этот подход срабатывает. Например, в селе Аятском долгое время фельдшерский пункт тоже бездействовал из-за отсутствия кадров. Минздрав помог, чем мог: селу был выделен модульный ФАП. Оставалось найти хозяев новеньких хором.

— С медициной у нас всё наладилось — не нарадуемся, — не скрывает эмоций глава сельских поселений Сергей Топорков. — Медсестрой работает аятская жительница — Маша Мурзыкаева, а фельдшер Полина Ивановаприехала к нам после обучения. Мы ей квартиру выделили, которую держали для медика три года.

Таватуйцам остаётся только завидовать соседям да надеяться, что на объявления, размещённые на всех сайтах вакансий, тоже кто-нибудь откликнется. Этих откликов ждут не только на станции под Невьянском.

Кстати ГДЕ ЕЩЁ НУЖНЫ МЕДИКИ? Прямо сейчас ждут заведующих фельдшерскими пунктами в Богдановиче, Тугулыме и Артях, срочно требуется фельдшер в тавдинской деревне Киселёво. Готовы предоставить жильё и 40 тысяч зарплаты врачам ОВП в Кушве и Первоуральске, миллион рублей подъёмных дожидаются врача в Шамарах Шалинского ГО.