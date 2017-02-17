Когда свалка выше крыши…

1 февраля по определению городского суда наконец-то прекращён приём мусора на полигон. Фото: Красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Свалка близ посёлка Красного площадью более 5 га выросла за годы эксплуатации так, что уже возвышается над лесом, а дым от бесконечного горения её содержимого душит жителей не только Красного, но и ближайших посёлков. С ноября 2012 года приём твёрдых бытовых отходов на свалке ведёт торгово-промышленная компания «Благо-С». С 2014 года в редакцию нашей газеты «Красное знамя», в администрацию городского округа Верхняя Пышма, в Роспотребнадзор и другие инстанции на свалку регулярно жалуются жители.

Оштрафовали, но не закрыли

– Неоднократно на полигон с проверками выезжали сотрудники администрации города, природоохранной прокуратуры, прокуратуры города Верхняя Пышма, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Администрацией городского округа было дано более десятка рекомендаций по тушению возгораний, но владельцем полигона они не выполнялись. Административные штрафы на «Благо-С» не имели воздействия, − говорит о ситуации председатель комитета по охране окружающей среды городского округа Наталья Исаева.

В 2015 году прокуратура города проводила проверку деятельности полигона ТБО, возбудила административные дела за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и норм пожарной безопасности, а также за несоблюдение требований при обращении с отходами. Предприятие оштрафовали на 210 тысяч рублей, но не закрыли.

В 2016 году из-за новых пожаров на полигоне жители вновь забили тревогу. 8 октября пожар был такой, что пожарная техника едва справлялась. Огонь зашёл в тело полигона на глубину 5 метров, свалка горела до Нового года. 19 января в администрации Верхней Пышмы прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в работе которого приняла участие руководитель регионального Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева, перед этим побывав на полигоне и выслушав красненцев. 26 января на полигоне побывали представители министерства экологии и природных ресурсов Свердловской области. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу отобрали пробы воздуха. В связи с превышением установленных нормативов предельно допустимых выбросов на «Благо-С» составлены протоколы об административном правонарушении, а также начаты процедуры по аннулированию лицензии.

1 февраля по определению городского суда наконец-то прекращен приём мусора на полигон, на счета и имущество «Благо-С» наложен арест. Разрешены лишь рекультивация и тушение пожара. Но «вздохнуть полной грудью» пока не получается.

Горит? Нет. А видеозаписи говорят об обратном

Директор ТПК «Благо-С» Леонид Бабинович на прямой вопрос, горит ли свалка сегодня (9 февраля), ответил: «Нет». Однако видеозаписи, сделанные местными жителями, подтверждают задымление свалки и по сей день. На вопрос, приступили ли к рекультивации территории, Бабинович пояснил: «По условиям договора рекультивацией мы заниматься не должны. Рекультивация – это очень серьёзная инженерная работа. Перед началом работ нужно в течение года разрабатывать проект, делать замеры того, что находится на этом полигоне».

В договоре, заключённом ООО «Благо-С», арендатор обязался «вносить инвестиции в арендованное имущество в размере одного миллиарда 200 миллионов рублей». Но на полигоне не появилось ни должного ограждения, ни видеонаблюдения, ни весового оборудования, ни дозиметрической аппаратуры.

На 2 марта в Верхнепышминском суде назначено рассмотрение дела о прекращении деятельности «Благо-С» на территории полигона и о возмещении в пользу бюджета РФ причинённого ущерба за загрязнение и захламление лесов в размере 154 млн руб. В иске также содержатся требования о проведении рекультивации самовольно занятого лесного земельного участка площадью 0,6 га, с чем Леонид Бабинович готов поспорить, но это уже дело судебного разбирательства.

Куда повезут мусор?

Между тем глава администрации ГО Верхняя Пышма Владимир Чирков заверяет, что намерений складировать мусор в Красном в будущем нет, так как областным правительством этот объект не включён в региональную схему очистки Свердловской области.

Спросите, а как же быть целому городскому округу, куда вывозить бытовые отходы? Но на поверку оказалось, что услугами полигона в Красном пользовались в основном предприятия Среднеуральска и Екатеринбурга. Основная часть отходов городского округа Верхняя Пышма была перенаправлена на Северный полигон ещё с середины 2015 года, когда возгорания на полигоне в Красном приняли регулярный характер.

– Полигон Северный функционирует с соблюдением технологий утилизации отходов, жалоб от жителей посёлка Крутого, который расположен ещё ближе к полигону ТБО, не было, − подчёркивает Наталья Исаева. − Доля нашего городского округа – не более 10 процентов от общего объёма размещения коммунальных отходов на полигоне.