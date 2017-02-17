В Билимбае создадут культурно-исторический центр

Вчера в инновационном культурном центре Первоуральска прошёл II историко-патриотический форум «Урал — опорный край державы. История Урала — история России», приуроченный к ряду знаменательных дат российской истории в рамках начала проекта «Вахта Героев» в Уральском федеральном округе.

Символично, что форум, собравший на уральской земле участников со всей страны, прошёл в годовщину юбилеев сразу семи советских учёных-конструкторов, основоположников современного военно-промышленного комплекса России. На мероприятие приехали председатель Союза десантников России, герой Советского Союза Валерий Востротин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, герои Российской Федерации из нашей области и Пермского края, и внуки прославленных академиков — Бориса Чертока, Михаила Миля и Сергея Королёва.

Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин представил несколько проектных работ будущего культурно-исторического центра в первоуральском посёлке Билимбай — на родине первого советского реактивного самолёта БИ-1. Приступить к реализации этого проекта планируют в ближайшее время.

Заместитель руководителя администрации губернатора области Вадим Дубичев от лица губернатора вручил благодарственные письма людям, которые внесли значительный вклад в историко-патриотическую работу в области: генерал-полковнику Валерию Востротину, председателю Архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга Михаилу Вяткину, а также художнику-скульптору Александру Кокотееву и президенту Уральского центра монументального искусства Ивану Дубровину, авторам скульптуры святого Стефана Сурожского в подарок жителям Судака.