Гендиректор Уралредмета об освоении космоса, живых белках и долге христианина

Андрей Зелянский: «Мы участвуем в самом амбициозном проекте человечества». Фото: Красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Сегодня предприятие «Уралредмет» – единственный в России поставщик лигатур титановых сплавов. Несмотря на санкции, мировые промышленные авто- и авиагиганты с верхнепышминским предприятием заключают долговременные контракты. О том, как это удаётся, рассказал генеральный директор Андрей ЗЕЛЯНСКИЙ.

– Андрей Владимирович, гендиректором Уралредмета вы были избраны в 1994 году – время глубокого экономического кризиса. Тогда многие предприятия распродавались за копейки. Как вам удалось удержать завод на плаву?

– Да, рыночные реформы 90-х годов XX века с резким сокращением оборонных заказов, поставили предприятие в чрезвычайно сложное финансовое положение. Чтобы выжить, мы сосредоточили все усилия на переориентацию производства. Завод в жёстких условиях рынка выбрал наиболее жизнестойкие технологии и стал крупнейшим в мире производителем лигатур, предназначенных для использования в производстве титановых сплавов конструкционного назначения, которым во многом обязан прогресс в авиационной и космической технике, атомной энергетике, судостроении.

– Уралредмет – единственный в России поставщик лигатур для титановых сплавов. К качеству продукции предъявляются особые требования?

– Мы участвуем в самом амбициозном проекте человечества – освоении воздушного и космического пространства, поэтому обязаны соответствовать международным критериям качества. Мы ежегодно подтверждаем все необходимые сертификаты соответствия российских и зарубежных аудит-компаний.

– Ваши партнёры – крупнейшие иностранные компании. Санкции Уралредмета не коснулись?

– На растущее потребление титана не могут повлиять никакие номенклатурные политические происки, поэтому на недавней встрече ВСМПО, Boeing и Airbus провозгласили стабильность и взаимность деловых отношений на ближайшие десятилетия. А поскольку главный потребитель наших лигатур – российская Корпорация ВСМПО-АВИСМА, то и наше предприятие внесено в официальные перечни своих поставщиков Embraer, Snecma General Electric, Rolls-Royce, TIMET – США, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation – Япония, и др.

Одновременно нам удалось установить сотрудничество и со многими предприятиями России, выпускающими высокотехнологичную продукцию – уфимскими моторостроителями, Челябинским металлургическим комбинатом, Ступинской титановой компанией. Применение наших лигатур при выплавке высоколегированных титановых сплавов на 100 процентов обеспечило российские предприятия титановым прокатом и полуфабрикатами.

– 2017 год в России объявлен Годом экологии. Для Верхней Пышмы это больная тема. Как вы заботитесь о безопасности окружающей среды?

– Результат понимания нашей экологической политики – новые газоочистные сооружения, которые, что называется, видно за версту по ярко-синему строению, возвышающемуся над алюмотермическим отделением. Качество очистки говорит само за себя – не более 10 мгм/м3 загрязнений, что соответствует природоохранным нормам. Ну а убедиться в здоровой экологии можно в нашем парке. Здесь в последние годы значительно увеличилось поголовье белок. А это – самый надёжный индикатор. В лесопарковой зоне в любое время года можно увидеть и молодых мам с колясками, и пожилых людей на прогулке. А содержит его в порядке хозяйственная служба, да ещё дважды в год выходят туда на субботник все подразделения завода. Также завод благоустраивает и озеленяет микрорайон.

– Губернатор Евгений Куйвашев отметил вас в числе топ-12 лучших благотворителей 2016 года. Для вас это важная награда?

– Как для православного человека, для меня благотворительность – дело вполне осознанное. Считаю, что помогать ближнему – долг христианина. С другой стороны, даже если есть желание, благотворительностью можно заниматься лишь тогда, когда выполнены основные обязательства, в том числе и перед работниками. В этом и состоит социальная ответственность бизнеса.

Справка «ОГ» ОАО «Уралредмет» создано в 1993 году, специализируется на производстве легирующих сплавов, а также сплавов редкоземельных металлов, используемых в авиакосмической отрасли. Является преемником Пышминского опытного завода.