Областная газета
Земства 17 февраля 2017, 06:00

Солдаты получат посылки от заводчан

Ирина Протасова

Фото: Красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



  • Опубликовано в №30 от 17.02.2017

Подарки молодым работникам предприятия организовали профсоюзные активисты совместно с молодёжной организацией Уралэлектромеди в канун Дня защитника Отечества. В этом году 11 посылок отправились в Московскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, Забайкальский край, Республику Крым и Екатеринбург.

– Эта акция проводится уже более 10 лет и стала доброй традицией, – комментирует куратор молодёжной политики АО «Уралэлектромедь» Денис Дегтерев. – Посылки получат солдаты-срочники, ещё недавно работавшие на нашем предприятии. Они подсластят армейскую жизнь сгущёнкой, шоколадом, печеньем, пряниками и другими «вкусняшками».

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