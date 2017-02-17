Верхняя Пышма стала столицей самбо

Если бы существовал такой показатель, как количество самбистов на тысячу жителей, то Верхняя Пышма не имела бы равных среди всех муниципалитетов. Фото: красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В марте в Екатеринбурге пройдёт чемпионат России по самбо. Свердловскую область на нём будет представлять внушительная делегация – порядка 30 человек. Подавляющее большинство из них – воспитанники верхнепышминской школы самбо, включая пятикратного чемпиона мира Илью Хлыбова и четырёхкратного чемпиона планеты Альсима Черноскулова.

Именно в Верхней Пышме находится Клуб самбо УГМК, справедливо считающийся сегодня одним из сильнейших не только в нашей стране, но и в мире.

Самбо в Верхней Пышме в большом почёте. Им занимаются здесь более 500 человек. В городе сложилась полноценная многоуровневая система подготовки, начиная от детских секций и заканчивая спортом высших достижений. При этом во главе тренировочного процесса стоит уникальный педагогический коллектив, включая трёх заслуженных тренеров России. А ведь есть ещё прекрасная спортивная инфраструктура в лице Дворца спорта УГМК и специализированного центра самбо в селе Балтым, где ежегодно проводится рекордное для области количество турниров по самбо – более 20. Поэтому ни у кого нет сомнений, что на предстоящем чемпионате России верхнепышминцы вновь будут ходить в записных фаворитах.