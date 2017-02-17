Предприниматель из Верхней Пышмы «скроила» успешный бизнес

Ольга Петухова отвечает за раскрой и пошив изделий. Фото: красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На рынке индивидуального пошива одежды для мужчин ателье-магазин верхнепышминского предпринимателя Анны Стекольниковой под брендом известного модельера из Воронежа Игоря Дорохова стабильно работает почти три года. За это время у него появились постоянные клиенты и почитатели.

– Я из Воронежа, с Игорем Дороховым мы много лет вместе работали. Он друг моего брата. Пришла к нему что-то купить, а нашла для себя любимую работу, – рассказывает Анна. – Когда уезжала в Екатеринбург помогать больной родственнице, он ждал, что вернусь. Но здесь познакомилась с будущим мужем и переехала к нему в Верхнюю Пышму. Идти на кого-то работать не хотелось. Пришла идея совместного предприятия с Домом мод Дороховых, Игорь Павлович меня поддержал. Начинала потихоньку, сначала арендовала одну небольшую комнату, постепенно расширилась. Заявилась на грант в областной Фонд поддержки предпринимательства. Получила 297 тысяч рублей, на эти средства купила гладильный стол, пуговичное и петельное оборудование.

Ателье открылось в разгар кризиса, но арендодатель пошёл навстречу и назначил адекватную плату.

Вместе с Анной в ателье работают ещё два мастера. Профессионал высокого класса, закройщик и портной Ольга Петухова отвечает за пошив и раскрой изделий. Наталья Огородникова – специалист по ремонту изделий.

– Работа для нас – любимое место, куда мы готовы приходить чуть свет, а уходить поздно вечером. Мы руки, а Анна – голова. Она отвечает за общую работу, за поставки, за ткани, – рассказывают женщины.

Анна сама не шьёт. Но умеет работать абсолютно на всем спецоборудовании – петельном, пуговичном, клёпочном. Может подобрать ткань, снять мерки так, что вещь идеально сядет на человека. Видит, что человеку предложить, чтобы он ушёл довольным.

– Недавно к нам приезжал молодой человек со своим стилистом, которого он специально нанял, чтобы тот помог ему с выбором. Пока стилиста ждали, Анна с ним поработала. Подоспевший стилист выбрал то же самое, – смеются её коллеги.

Основные признаки хорошего костюма – ткани высочайшего качества, стильный дизайн, идеальный крой. Именно за этим в её ателье приезжают клиенты из разных городов области.

Работает ателье по технологии made-to-measure – пошив изделий по индивидуальным меркам, которые изготавливаются на базе стандартных лекал и корректируются под особенности фигуры. Система выстроена так: в ателье клиентам помогают определиться с моделью, подбирают ткань, подклад, пуговицы, снимают мерки – формируют заказ, который отправляют в Воронеж. Оттуда изделие в полуготовом состоянии возвращается в Верхнюю Пышму. Здесь оно проходит стадию доработки, его подгоняют по фигуре клиента.

– Ценник у нас невысокий за счёт оптовых поставок. Закупки тканей, фурнитуры делаются совместно с Домом мод Дороховых, – объясняет Анна.

В прошлом году в ателье появилась новая услуга – индивидуальный пошив обуви. В основном к костюмам.

Сезон свадебных костюмов открыли сразу после Нового года. С этой категорией клиентов здесь очень любят работать – радостное настроение будущих молодожёнов, их горящие глаза заряжают позитивом.

Кризис на одних брендовых костюмах не пережить. В этом сезоне очень выручил ремонт одежды. Покупать новое стало дорого, поэтому рачительные верхнепышминцы вещи несут в ремонт, в том числе шубы, пуховики, которые здесь переделывают в почти что новые изделия. Сама Анна Юрьевна из многодетной семьи, поэтому малоимущим гражданам в её ателье делаются скидки от 10 до 50 процентов.

А в ближайшее время предприниматель планирует открыть новое направление – социальное ателье, со специальными расценками для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.