Соседские отношения

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Почему мне нравится жить и работать в Верхней Пышме? Казалось бы, под боком Екатеринбург – крутой мегаполис с круглосуточным циклом мероприятий столичного уровня. Ан нет, мне по душе наш небольшой город, где всё в шаговой доступности и где слово «комфорт» имеет особинку – тёплую, сердечную…

Верхняя Пышма – город-спутник Екатеринбурга.

В 1946 году рабочий посёлок Пышма преобразован в город Верхнюю Пышму.

Общая площадь ГО Верхняя Пышма – 105,2 тыс. га.

Численность населения в городском округе: 81 530 человек.

В городе Верхней Пышме проживают 67 674 человека

Здесь отношения складываются по-своему, по-соседски. Здесь предприятия занимаются благоустройством сами по себе, без призывов и замыслов о пиаре, они вкладывают в Верхнюю Пышму как в родной дом, в котором просто должно быть чисто и комфортно.

Ирина Протасова, главный редактор газеты «Красное Знамя». Фото: Красное Знамя

Городу повезло с промышленниками. Плюс цены на медь не подводят. Потому-то в последнее десятилетие Верхняя Пышма так преобразилась и расцвела, что любой, кто бывал у нас когда-то, испытывает теперь восторг и удивление. Неужели это тот самый город!

Сегодня у нас есть такие объекты, которым может позавидовать столица любого субъекта Федерации. Вот сверкает стёклами Технический университет. Напротив него стоят во фрунт Дворец спорта и Ледовая арена. Следом – парк УГМК, за ним – строящийся Гастрольный театр, где будет уникальная для региона акустика и зал-трансформер (хоть рок-концерт, хоть балет – вуаля). Напротив – музей военной техники, а за ним уже строится музей автомобильной техники, который откроется в мае 2018 года и будет иметь одну из лучших в мире коллекций старинных автомобилей.

В архиве редакции сохранился снимок 1946 года, запечатлевший выступление работниц «подземного труда» на областном смотре художественной самодеятельности. Ранее маленький рабочий посёлок носил название Медный Рудник, именно в 1946 году он стал Верхней Пышмой, которую сегодня называют Медной столицей Урала.

Газета «Красное Знамя» основана 1 января 1939 года.Выходит на территории городского округа Верхняя Пышма и Среднеуральска один раз в неделю по средам. Тираж – 3 000 экз. В штате 13 человек. Почта: rdf@redflag.su. Сайт www.redflagvp.ru

Для нас, верхнепышминцев, всё это в шаге от дома. Мы радуемся развитию родного города. Видим, что к нам стремятся екатеринбуржцы. Квартиры в новостройках улетают враз… Но и тревога есть: а справится ли городская инфраструктура? А не испортится ли наш привычный микромир из серии «ключ под ковриком»? Это волнует и читателей «Красного Замени». Мы рассказываем и о строительстве детской поликлиники, и о реконструкции очистных сооружений, но также пишем и о безобразиях управляющих компаний, и о нехватке парковок, и о бездушии отдельных чиновников. Читатели подсказывают: нет городской бани, не хватает мест в школах, городской парк выглядит удручающе. Это и есть наша, местных газетчиков, жизнь. Хотелось бы, чтобы она была счастливой для всех – и для металлурга с улицы Петрова, и для врача с Юбилейной, и для пенсионера со Сварщиков и для учительницы из Сагры. И для молодой пары, переехавшей к нам из Екатеринбурга…