Незрячий спортсмен принял участие в чемпионате Урала и Сибири по фридайвингу

Михаил Войцеховский на соревнованиях по фридайвингу. Фото: deti-okeana.ru

В выходные во Дворце водных видов спорта ПНТЗ Первоуральске прошёл второй чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу - подводному плаванию с задержкой дыхания. В числе 30 спортсменов участие в нём наравне со всеми принял ревдинский активист движения «Белая трость» для незрячих и слабовидящих людей Михаил Войцеховский. Он стал первым незрячим фридайвером, зарегистрированным в официальных соревнованиях по версии международной организации AIDA International.

О Михаиле Войцеховском «ОГ» писала в прошлом году. Экстремальным видом спорта мужчина увлёкся около года назад. Тренируется он и в бассейне, и на открытой воде, и как Михаил признался организаторам, прекрасно чувствует воду, хорошо координирует движения и управляет своим телом в воде.

В 50-метровом бассейне спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: статическая задержка дыхания на длительность времени, ныряние в ластах и ныряние без ласт.

В соревнованиях Михаил участвовал на общих основаниях и выполнил все необходимые правила, трижды получив «белую карточку» (знак того, что выступление прошло безукоризненно). В пространстве Михаил ориентировался по шнуру, протянутому вдоль дна.