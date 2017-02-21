Курманчанка написала поэму о холодных батареях

В квартире Евдокии Черепановой так холодно, что приходится надевать верхнюю одежду. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

На последнем заседании думы ГО Заречный депутаты зачитали поэму о холодных батареях, присланную жительницей деревни Курманка Евдокией Черепановой. Женщина в красках описала, как мёрзнет в собственной квартире.

Узнать у самой Евдокии Черепановой, что сподвигло её на столь необычный шаг, «ОГ» не удалось. Но её историю нам рассказал председатель думы Валерий Боярских, к которому женщина пришла на личный приём:

— Она плохо говорит, наверное, поэтому решила изложить свою проблему в письменной форме. У неё в квартире две батареи из четырёх — холодные. Отправили к ней начальника сельской территории вместе с сантехниками — они посмотрели трубы, попробовали продуть холодные батареи. Сразу за ремонт не взялись, потому что трубы старенькие, и если их сейчас распаковать — мы людей попросту заморозим. Конечно, это не Пушкин, но крик души мы услышали, — рассказал «ОГ» Валерий Николаевич.

Мощности курманской котельной не хватает, чтобы обеспечить теплом весь жилфонд и объекты соцкультбыта. После того как два года назад к энергообъекту присоединили коттеджи, в трубы стал поступать теплоноситель недостаточно высокой температуры.

— По итогам заседания мы с депутатами приняли решение поставить для Дома культуры и детского сада отдельные газовые котельные. Это существенно снизит нагрузку на сети, — резюмировал Валерий Боярских.