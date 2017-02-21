Полевчанин составил карту мира из самоцветов

Чтобы получилась такая практически бесшовная мозаика, Вадим Кукушкин обработал с помощью станков и бормашины несколько тысяч каменных элементов. Фото: propolevskoy.ru

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

Работы полевского художника по камню Вадима Кукушкина украшают музейные экспозиции и коллекции политиков, бизнесменов и деятелей искусства в стране и за рубежом, а одна из любимых картин — по мотивам сказов Бажова два года назад была подарена российскому премьеру Дмитрию Медведеву. Свои произведения мастер создаёт в технике «живописи по камню» — флорентийской мозаики: вместо красок полевчанин использует поделочные камни и самоцветы.

Любовь к художественной обработке камня сложилась из двух юношеских увлечений Вадима Кукушкина. С детства он любил рисовать и увлекался камнями, а в школе записался в кружок юных геологов при полевском Доме пионеров. После окончания Исовского геологоразведочного техникума Вадим несколько лет отработал по специальности, а затем узнал о вакансии резчика по камню на открывшемся участке по изготовлению сувениров Северского трубного завода. С тех пор профессию и хобби он совмещает уже 26-й год.

Несколько работ Вадима Кукушкина, например, эльф и Амур из горного хрусталя, можно увидеть в Уральском минералогическом музее в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев.

Первый сувенир — розу из родонита — Вадим Кукушкин вырезал ещё в техникуме, в подарок маме. Сегодня эксклюзивные сувениры, выполненные мастером, преподносят в память о Полевском почётным гостям и партнёрам города и завода, первым лицам области и страны. Например, несколько лет назад малахитовые часы вручили тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Предметы домашнего уюта Вадим Кукушкин тоже создаёт своими руками - например, шкатулки. Фото: Александр Зайцев

Но главная гордость художника — панно из камней. По контурам эскиза автор вырезает из тонких обработанных пластин цветного камня отдельные элементы. С помощью эпоксидного клея он плотно соединяет их так, что работа выглядит именно как картина.

В работе Вадим Кукушкин обыгрывает естественный природный рисунок камней: на все тени и блики в глазах Хозяйки Медной горы ушло почти 30 крошечных деталей. Фото: Александр Зайцев

Самое монументальное произведение камнереза — метровая мозаичная карта мира. За всю историю страны дважды создавались работы такого качества: карта Франции — в подарок Французской Республике от императора Николая II в 1900 году, и карта «Индустриализация СССР» — к 20-летию Октябрьской революции. Обе — на Екатеринбургской гранильной фабрике силами нескольких десятков мастеров. Современную карту мира Вадим Кукушкин выполнял в одиночку: на панно у него ушло полтора года работы и несколько тысяч пластин из почти 200 разновидностей камней.

Одни из первых работ художника - роза, улитка и пёрышко из горного хрусталя. Фото: Александр Зайцев

— Для каждой страны старался подбирать камни, которые добывают в этой стране и характеризуют её, — рассказывает Вадим. — Например, Россию традиционно связывают с родонитом. Финляндия выполнена из эвдиалита, который называют «саамской кровью», Турция — из распространённого в этой стране мраморного оникса, Израиль — из пегматита, или «еврейского камня».

Часть камней были добыты на местных месторождениях, остальные мастер искал на минералогических ярмарках и заказывал из других городов и стран. Например, реки, моря и океаны сделаны из синего лазурита, привезённого из Афганистана, а лазурит для полярных вод, с вкраплениями «льда», выписывали из Забайкалья. Металлические элементы для картины помогли сделать мастера производственного объединения «Ювелиры Урала».

Гостиная Вадима Кукушкина напоминает минералогический музей: здесь собрана коллекция камней и изделий из них за 20 с лишним лет. Фото: Александр Зайцев

Второе панно «Бажовские сказы о Полевской земле» с Хозяйкой Медной горы подарили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Полевской в 2014 году. К слову, описания обеих картин включены в собрание достижений российского камнерезного искусства и хранятся в государственном хранилище Эрмитажа.

Сейчас Вадим намерен повторить работу — фигура Хозяйки Медной горы уже готова. А в ближайшее время мечтает создать портрет и самого писателя Павла Бажова с героями его сказов.