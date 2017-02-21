В Полевском издадут книгу дружбы народов

В Полевском создают книгу о национальных праздниках народов Урала, которую рисуют дети.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, юных художников привлекли к иллюстрированию в рамках межэтнического культурно-просветительского проекта «Наш дом – наш Урал». Дети вместе со взрослыми членами Консультативного совета знакомятся с представителями различных диаспор, их народными песнями, танцами и праздничными традициями и на основе личных впечатлений под руководством педагога рисуют работы о праздниках этих диаспор.

Уже готовы три брошюры – о праздновании Масленицы, армянского праздника «вардавар» и башкирского сабантуя. На очереди – брошюры по праздникам марийцев, татар, узбеков и удмуртов. Так, о марийском празднике печки воспитанники Детской школы искусств и детской художественной школы будут рисовать по итогам общения с библиотекарем из марийской деревни Верхний Потам в Ачитском районе.

А, например, рисунки об удмуртском национальном празднике прислали ребята из удмуртского села Бураново – родины знаменитого коллектива «Бурановские бабушки». Национальный праздник Чеченской республики будут иллюстрировать маленькие таланты из Грозного. Все брошюры оформят внутри одной книги в виде дома-футляра в ближайшее время.