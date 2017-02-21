В Малышевском, Каменском и Пышминском городских округах нарушены сроки газификации

В населённых пунктах Каменского, Малышевского и Пышминского городских округов газа так и не дождались. Фото: Алексей Кунилов.

В трёх муниципалитетах Свердловской области нарушен срок ввода в эксплуатацию газопроводов, построенных в рамках госпрограммы газификации сельских территорий. О том, что часть объектов не запущена, а часть так и не достроена, заявили в прокуратуре Свердловской области после очередной проверки.

Срыв сроков газификации посёлка Изумруд Малышевского ГО довел экс-главу муниципалитета Валерия Хомутова до уголовного дела — по результатам проверки ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжёлое последствие). Теперь муниципалитет несёт дополнительные расходы, связанные с выполнением работ по строительству газопровода и вводом его в эсплуатацию.

Строительство газопровода высокого давления от посёлка Лесозавод до Изумруда и в самом посёлке Изумруд началось в 2014 году. Строительные работы выполняло ООО «Регион» — сейчас подрядчик приводит объект в состояние, пригодное для эксплуатации.

— Если кратко — срыв сроков произошёл из-за нарушений градостроительного кодекса. Были недочёты и со стороны подрядчика, и со стороны администрации: не осуществлялся должный строительный контроль, допускались отступления от проектных решений, — пояснила «ОГ» нынешний глава Малышевского ГО Мария Рубцова. — Подрядчик продолжает работы на объекте, в Арбитражном суде мы заключили мировое соглашение, согласно которому они за свой счёт делают проекты планировки, вносят изменения в проект и проводят госэкспертизу.

В администрации также отметили, что в ситуацию потребовалось вмешательство департамента лесного хозяйства — после того, как будет проведена необходимая работа по лесным участкам, строительство продолжится.

На год позже срока в Каменском ГО сданы работы по газоснабжению домов в селе Покровское и подводящий газопровод между селом Черемхово и деревней Беловодье. До сих пор не закончена газификация села Большая Грязнуха.

— По ситуации с Большой Грязнухой сейчас идёт судебное разбирательство с подрядчиком ЗАО «Уралмонтажкомплектавтоматика». Очередное заседание назначено на 20 марта — до принятия решения работы на объекте мы продолжать не можем, — рассказала «ОГ» начальник МКУ «Управление капитального строительства Каменского ГО» Ольга Ушакова. — Подрядчик не исполнил свои обязательства по контракту — не закончил выполнение строительно-монтажных работ. Он просто снялся со стройплощадки и ушёл. Естественно, мы попытались расторгнуть с ним муниципальный контракт и предъявили ему штрафные санкции. Он не согласен был с этим, и обратился в суд. Около года дело рассматривал суд Екатеринбурга, сейчас им занимается пермский арбитраж, так как подрядчик из Перми.

Как пояснили в Управлении капстроительства, работы в Покровском, Черемхово и Беловодье закончили в декабре 2015 года, тогда же был подписан акт сдачи объекта. Подрядчику оставалось только сделать врезки в действующую сеть, но на этом дело и застопорилось. Через год администрация занялась вопросом самостоятельно.