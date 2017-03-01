На юбилее творческой деятельности Елены Врублевской выступали лучшие коллективы района, среди них – вокальный ансамбль «Доминанта». Фото: из семейного архива

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Елена Врублевская – единственный в области мэр, который после вступления в должность главы не расстался c первой работой. Третий год Елена Николаевна успешно совмещает руководство муниципалитетом и преподавание хорового пения и вокала в Ирбитской районной детской школе искусств. Глава признаётся: на ответственном посту помогают педагогические навыки, тактичность и умение зажечь людей и вести за собой.

«По пятницам – дни администрации».

– Наш муниципалитет, в границах которого располагаются 103 населённых пункта, протянулся на 100 километров с севера на юг и на 86 километров с запада на восток. Это одна из самых больших сельскохозяйственных территорий области, – Елена Врублевская показывает карту района. – Единственный способ не потерять из виду ни одну сельскую проблему – выстроить работу с председателями территориальных администраций, это мои главные помощники. Сегодня у нас 20 территориальных администраций, 13 из них возглавляют женщины.

По пятницам мы с нашими специалистами сами выезжаем в сёла для встреч с жителями: график составлен на полгода вперёд. И если председатель выполняет обязанности с душой, во время таких встреч это отношение чувствуется: люди приходят не с острыми вопросами, а со словами благодарности, как это недавно было в Дубской администрации. Заметила, что после таких встреч на наши совместные с главой администрации Алексеем Никифоровым приёмы приезжает всё меньше граждан. Зачем, если вопросы можно решать на местах?

«Молока – больше, чем во всей Курганской области».

– Елена Николаевна, за десять лет в Ирбитском МО сложился своеобразный «матриархат»: вы – третья женщина на посту главы. Существует ли «женский стиль» управления муниципалитетом и как помогает опыт предшественниц – Елены Тресковой и Нины Боковой?

– Мне кажется, женщине легче сглаживать острые углы, находить подход к людям и нестандартный выход из трудной ситуации. Даже если не могу сразу дать положительный ответ, стараюсь посоветовать и успокоить. Мои предшественницы старались работать точно так же – наверное, это и есть «женский стиль» управления. А практический опыт, наработанный Еленой Анатольевной, использую до сих пор: в сельской местности – своя специфика работы и с общественными организациями, и с территориальными администрациями, и с сельхозпредприятиями…

– Которые то и дело радуют область новыми рекордами. Чем объясняете сельскохозяйственные успехи района, с учётом того, что в целом отрасль переживает трудные времена?

– Сегодня у нас в районе – девять крупных сельхозпредприятий, 39 крестьянско-фермерских хозяйств, более 11 тысяч личных подсобных хозяйств. Я горжусь тем, что руководители предприятий сохранили традиции, заложенные ещё в советское время. В том числе, как и прежде, они содержат пожарные части, поддерживают школы и детские сады, помогают с уборкой снега. Но при этом мы одними из первых начали внедрять новейшие технологии по генетике, животноводству и кормозаготовке. Теперь уже некоторым европейским коллегам есть чему у нас поучиться. Результат налицо: за десять лет поголовье коров выросло на три тысячи и составило 15 068, а валовое производство – в 1,8 раза, составив 113,6 тысячи тонн молока в год.

– Сколько ирбитского молока на полках наших магазинов?

– В нашем районе надои выше, чем во всей Курганской области: здесь производится почти треть объёма молока нашего региона. Сырьё отправляют на шесть молзаводов: 48 процентов – на Ирбитский молочный завод, 25 – в Кушву, остальное – в Екатеринбург, Алапаевск, Богданович, Серов и Талицу. Поставщики налаживают взаимодействие с производителями индивидуально – возят сырьё, кому куда удобнее. Сама я покупаю только местную молочную продукцию: доверяю её качеству.

– По объёмам и качеству продукции муниципалитет уже в передовиках. В каком направлении развиваться дальше?

– Начинается строительство ещё одной роботофермы на 130 голов в колхозе «Урал», ешё одну ферму на 1200 голов будет строить «Агрофирма Ирбитская» и СПК «Килачёвский», планируют строительство СПК «Пригородное» и СПК имени Жукова. Дальше увеличивать поголовье будет уже сложнее: мы и так почти на пределе. Где-то земли пустуют, а у нас свободных земель для расширения посевной площади и увеличения кормовой базы почти не осталось – все уже обрабатываются. Чтобы расширяться, теперь приходится заходить на другие земли – камышловские, байкаловские, алапаевские.

«Музыкальную школу строили с нуля».

– Елена Николаевна, кадровая проблема для муниципалитета актуальна?

– Как и везде, молодёжь неохотно возвращается в село. Из совхоза-техникума в Зайково в наши хозяйства ежегодно возвращаются 10–15 человек, в УрГАУ в Екатеринбурге по целевому направлению в год поступают 2–3 человека. Совместно с предприятиями организуем профильные курсы для школьников, предоставляем молодым специалистам жильё и подъёмные, но проблему кадрового голода это не решает. На мой взгляд, стоит вернуть распределение: 28 лет назад я и сама осталась в Ирбитском районе именно так – получила назначение преподавателем в детскую музыкальную школу села Зайково. Никаких подъёмных тогда не было, жила первое время в общежитии, потом дали полублагоустроенную квартиру. А через четыре года получила предложение открыть районную школу искусств в посёлке Пионерском. Я с радостью согласилась. Так и осталась душой с этой школой: продолжаю работать там как педагог. К счастью, родители моих воспитанников с пониманием относятся, что у главы района не всегда стабильное расписание уроков и что я не всегда могу ездить с детьми на конкурсы, хотя и стараюсь это делать. Прошлым летом свозила ребят на конкурс в Сочи, пока была в отпуске.

– За достижениями своих выпускников следите?

– Слежу и всеми очень горжусь. Одна из первых наших выпускниц – Александра Наношкина – сегодня солистка московского камерного музыкального театра имени Покровского, надеюсь на правах главы пригласить её вместе с супругом, тенором того же театра, к нам с концертом. Ещё одна выпускница – Анна Холкина – педагог по эстрадно-джазовому вокалу в Челябинской государственной академии культуры и искусств. Третья выпускница – Назымгуль Назмышева – окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, и сейчас работает в столице по специальности. Когда-то Назымгуль приехала в Пионерский из Большой Кочевки: мама сняла дочери комнату в посёлке, чтобы та смогла учиться в музыкальной школе. И сейчас талантливые ученики ездят на занятия в школу из отдалённых селений за 60–70 километров.

– Работе на посту мэра педагогический труд не мешает?

– Наоборот – вдохновляет. И то, и другое требует дисциплины, организаторских способностей, а главное – умения работать с командой.

Справка «ОГ»: Елена Врублевская Родилась в Свердловске 3 июля 1969 года.

Окончила Асбестовское музыкальное училище, а затем поступила в Тюменский государственный институт искусств и культуры и одновременно начала преподавать в Зайковской музыкальной школе Ирбитского района.

С 1993 года возглавила районную школу искусств в посёлке Пионерском.

С 2008 года – депутат думы Ирбитского муниципального образования.

27 августа 2014 года избрана главой муниципального образования.

По совместительству работает в районной детской школе искусств преподавателем