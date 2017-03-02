«Работали круглосуточно, как пожарные»

До 1969 года в этом жилом доме располагались ФАП и квартира Тамары Бересневой. В 1980 году в Фоминой построили новое здание ФАПа, которое функционирует до сих пор. Фото: Александр Зайцев

Регулярно на страницах «ОГ» выходят материалы, посвящённые сельской медицине в регионе. В муниципалитетах появляются модульные ФАПы, молодым специалистам предлагают жильё и подъёмные, готовится новая схема размещения больниц. Вместе с тем наши читатели отмечают проблемы, которые пока остаются нерешёнными: ветхость зданий, отсутствие медикаментов и оборудования, кадровый голод. Размышлениями о нуждах и успехах сельского здравоохранения с позиции медицинского работника поделилась Тамара Береснева, которая почти 40 лет проработала фельдшером в Ирбитском районе и после войны с нуля подняла два ФАПа.

Кадровый вопрос

Главы муниципалитетов в интервью часто жалуются: молодые медики не хотят браться за хлопотную работу сельского фельдшера или уезжают после нескольких лет работы: не заманишь ни жильём, ни подъёмными. В номере от 16 февраля «ОГ» рассказывала, что на станции Таватуй в Невьянском ГО медпункт закрыт два года — нет желающих работать там. Заведующих фельдшерскими пунктами ждут в Богдановиче, Тугулыме и Артях, не все вакансии закрыты в ФАПах Ирбитского района. Тамара Ильинична объясняет: медиков не хватало и 60 лет назад, но частично проблема решалась за счёт распределения.

— Когда я устроилась вакцинатором в Киргу, врач увольнялась оттуда, — вспоминает она. — В итоге мы с акушеркой сами вели приёмы, оказывали экстренную помощь, делали процедуры, выдавали продукты пациентам стационара на 15 коек, отпускали лекарства. Именно там я впервые приняла роды — главврач районной больницы давала указания по коммутатору. Для меня это была самая полезная практика.

Тамара Береснева уверена, что работать фельдшером надо только по призванию — тогда и трудности не пугают, и удерживать на месте специалиста не приходится. Фото: Александр Зайцев

Справка "ОГ" Тамара Ильинична Береснева родилась в 1936 году в Ирбите. После окончания Ирбитской фельшерско-акушерской школы в 1954 году по распределению приехала работать вакцинатором на врачебный участок в селе Кирга. В 1955 году начала работать фельдшером в деревне Булановой, а через семь месяцев — в деревне Фоминой, где и трудилась до 1992 года. Вышла на пенсию по достижению пенсионного возраста. Награждена нагрудными знаками «Почётный донор СССР» (за 20 лет сдала почти 50 литров крови) и «Отличник здравоохранения». Вырастила сына и дочь, имеет четырёх внуков и четырёх правнуков.

Оснащённость оборудованием

В ближайшие годы в регионе планируется построить ещё 31 фельдшерско-акушерский пункт (в том числе — 18 передвижных). Между тем читатели «ОГ» информируют о зданиях ФАПов, которые годами ждут ремонта. То крыша протекла, то трещины на стенах, то в кабинете температура стремится к нулю. Месяц назад жители сразу трёх населённых пунктов Ирбитского района — Осинцевского, Пьянково и деревни Речкаловой — пожаловались на качество ремонта их медпунктов. В больнице пообещали устранить недоделки.

— Современные ФАПы оснащают всем необходимым для первичной помощи — электрокардиографами, тонометрами, но к хорошему быстро привыкаешь, — говорит Тамара Ильинична. — В 1955 году я приехала в булановский ФАП и увидела голые стены и печь-голландку. За занавесом стояли стул и стол — мой «кабинет». Санитарочка принесла стерилизатор для шприцов, весь в пыли: предыдущий фельдшер, который ушёл на пенсию, по старинке не кипятил шприцы, а обрабатывал эфиром. С тех пор любое приобретение было для меня праздником: купили детские весы — довольны, привезли ростомер или шкаф для лекарств — опять радуемся. Здание ФАПа сами белили и красили дважды в год, кололи дрова. Транспорта сначала не было: 13 лет ходила в другие деревни пешком. Для экстренных случаев был гужевой транспорт, в 1968 году появился мотоцикл, а в 1980-м начала ездить на машине. Однажды принимала у пациентки с другого участка роды прямо в коляске колхозного мотоцикла.

Оснащённость аптеками

Отсутствие аптек при ФАПах — проблема большинства сёл. Чтобы отпускать лекарства, медпункт должен получить лицензию.

— Раньше мы сами всё необходимое возили из города или заказывали: нет разницы, купит ли пациент препарат у врача, выписавшего рецепт, или у фармацевта. Сейчас пациентам из отдалённых деревень надо самим ехать за лекарством — это и затратно, и проблематично по состоянию здоровья, — отмечает Тамара Береснева.

Нагрузка на медиков

Одна из читательских жалоб: фельдшер ставит только простейшие диагнозы, а во всех остальных случаях сразу перенаправляет к узким специалистам, к которым не сразу попадёшь на приём.

— На самом деле хороший сельский фельдшер — это универсал, — говорит Тамара Ильинична. — Такой обширной и богатой практики, как у него, нет больше ни у кого. Специализированные журналы и газеты и курсы повышения квалификации дают фельдшеру возможность диагностировать и лечить незапущенное заболевание без обращения в районную больницу. Но обращаться к врачам районной больницы никогда не стеснялись: фельдшер не может знать всего. Правда, моей практике этот стереотип порой мешал: однажды у пациентки обнаружилась непроходимость тонкого кишечника. Вызвала скорую — не сразу поверили: как сельский фельдшер может поставить такой диагноз? Потом выяснилось, что женщине удалили 70 сантиметров кишечника: мой диагноз подтвердился.

За 39 лет работы Тамара Ильинична с нуля заводила документацию на 1,5 тысячи человек, боролась с эпидемиями детских заболеваний — в каждой семье тогда было до 10–12 детей. После строительства детской больницы вместо того, чтобы отправлять грудничков в стационар, взялась лечить их у себя дома, опасаясь, что реинфицирование малышей и отсутствие материнского ухода гораздо хуже. Когда приехали с проверкой из области и спросили, почему у неё на участке нет детской смертности, ответила: не выполняет требование главврача. Проверяющие покачали головой и… уехали.

— Сегодня нагрузка на фельдшеров гораздо ниже: суббота и воскресенье — выходной, ездить на ночные вызовы не надо. Раньше работали круглосуточно, как пожарные, — признаётся Тамара Ильинична. — Я посвятила жизнь любимому делу и в правильности выбора профессии не сомневалась никогда. Если специалист идёт работать по призванию и чувствует себя нужным людям, то и удерживать его материальными бонусами никогда не придётся.