Тайны салдинского титаника и невьянской башни

Историю про Степана знают все кушвинцы, вкладывая в легенду и реальные исторические факты, и романтические домыслы. Фото: Галина Соколова

В каждом уважающем себя городе есть легенда, которую местные жители знают назубок и точно укажут место, где всё происходило. Как правило, в народной памяти хранятся самые трагические страницы местной истории, обросшие с годами таинственными подробностями. «ОГ» рассказывает три самые популярные городские легенды.

КУШВА

На краю карьера, что остался от горы Благодать, состоявшей из богатейших залежей железной руды, с 1826 года стоит памятник: над чугунной тумбой чаша с языком пламени. Надпись на постаменте гласит: «Вогул Степан Чумпин сожжён здесь в 1730 году». Местные жители приходят сюда частенько — с площадки открывается вид и на город, и на гигантскую выработку, в которой снуют БелАЗы, кажущиеся размером со спичечный коробок.

Дело было так. Рудную гору вогулу Степану Чумпину показал отец. На ней нельзя было охотиться: стрелы не летели, а падали на землю. После смерти отца Степан показал образцы шихтмейстеру Сергею Ярцову. На месторождение приехал Василий Татищев и наградил первооткрывателя. Соплеменники Чумпина, в обиде, что тот выдал гору и согнал их с родных мест, перед уходом на север сожгли Степана.

Историки не верят в сожжение Чумпина. Есть данные, что он получал в Екатеринбурге вознаграждение — 24 рубля 70 копеек — в 1736 году. Краеведы думают, что Чумпина убили приказчики Демидовых. Некоторые даже уверены, что вогула погубил зелёный змий. Но эту гипотезу в Кушве озвучивать не советуем, оскорблённые патриоты могут и навалять. Последствия открытия месторождения стали градо-образующими. Руду с Благодати добывают до сих пор — уже 282 года.

Невьянск

Среди множества тайн, которыми окутана наклонная башня в Невьянске, самой трагичной является история об уничтожении подпольного монетного двора.

Согласно легенде, в подвалах башни прикованные к стенам работники чеканили серебряные рубли. Об этом прознала императрица и послала в вотчину Демидовых князя Вяземского с ревизией. Акинфий Демидов, дабы скрыть следы своей «провинности», приказал поднять шлюзы плотины и затопить башенные подвалы со всеми работниками и инструментами. Вода хлынула в подземелья, и башня покосилась от такого злодейства. Современные учёные нашли в саже на стенах башни частицы серебра, но были ли монеты, достоверно никто не знает. В 2007 году в честь невьянской наклонной башни Сбербанком России была выпущена серебряная памятная монета номиналом 3 рубля в серии «Памятники архитектуры России».

Нижняя Салда

Шёл июнь 1948 года. Власти Нижней Салды приготовили жителям подарок: за городом решено было провести массовку. В честь праздничка катер и баржу, перевозившие уголь, определили под доставку пассажиров.

Утренний рейс баржи прошёл успешно. На дневной же собрались сотни горожан. Баржа полна народа, а желающие отправиться этим рейсом всё прибывают. Отчаливают, когда на палубе уже яблоку негде упасть. Вот уже видно место проведения массовки. С берега пассажирам машут руками участники праздника, и люди на барже, скучившись на одном борту, тоже приветствуют земляков. Баржа кренится на отягощённый борт и переворачивается. Начинается кошмар: испуганные люди цепляются друг за друга и тонут вместе. С берега одни в ужасе наблюдают за происходящим, другие — спешат на помощь.

Пройдут десятилетия, но народная память сохранит имена смельчаков, о них сложат легенды. Например, опытная пловчиха Ванда Банных спасла девятнадцать человек, а двадцатый ухватил её мёртвой хваткой и задушил. Утонули оба. Их так и вытащили вдвоём из воды. Один из мужчин долго нырял, пытаясь отыскать на дне жену. Не нашёл… Зато спас другую женщину, потерявшую в этой трагедии мужа. Потом эта пара поженилась. Они вместе воспитывали детей.

Точное число погибших салдинцы не знают. Им объявили, что утонули тридцать человек, но свидетели происшедшего утверждают, что их было вдвое больше. В день похорон над городом стоял плач, с утра до вечера душу бередили надрывные звуки похоронного марша. После следствия организаторов массовки осудили, а река Салда с тех пор стала несудоходной.