Отцы и фермеры

Сын Степан продолжил дело отца – Виктора Задорожных. Фото: «Коммунар»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Династий работников сельс­кохозяйственного труда в районе немало. И хотя эта ниточка в последние десятилетия становится всё тоньше, количество фермерских хозяйств сегодня насчитывает более трёх десятков. Одна из таких династий – растениеводов, хлеборобов Задорожных, проживающих в деревне Голышевой. Глава семьи, 58-летний Виктор Викторович Задорожных, его сын 26-летний Степан Викторович и в перспективе – полуторагодовалый Тимофей Степанович. Каково быть отцом и фермером, мы решили спросить у самого Виктора Викторовича.

Застали хозяев не в уюте домашнего очага, а на берегу скованной льдом реки, где отец и сын грузили в тракторную телегу сухие колотые дрова. В доме высокий, статный, но скромный мужчина с глазами, излучающими доброту и покой, застенчиво смотрел на нас, предлагая присесть к хлебосольному столу.

– Я – местный. Родители Виктор Филиппович и Надежда Георгиевна – колхозники. Отец, сколько помню его, работал конюхом. После школы, в которую мы ходили за восемь километров, я окончил СПТУ на тракториста-машиниста, одновременно работал летом штурвальным на комбайне. Два года до призыва в армию трудился в совхозе, затем выучился на водителя в ДОСААФ. Служил в Военно-воздушных силах водителем на машинах ЗИЛ-157, ГАЗ-66. Душой прикипел к технике, и по возвращении из армии с 1980 года работал трактористом совхоза «Липчинский».

С июля 2011 года в сводке полевых работ района появилась фамилия Степана Задорожных Всё начиналось с земельных паёв в 60 га и 60 га – взятых в аренду, трёх колёсных тракторов Т-25, ЮМЗ-6, МТЗ-82,старенького комбайна «Нива». Сейчас сын работает на 500 га земли, большая часть из которых – под сенокосными угодьями. Сеют элитный ячмень, яровую и озимую пшеницу, овёc

– Как складывалась ваша семейная жизнь?

– Свою судьбу я встретил поздно. В 32 года женился на любимой девушке Людмиле, учительнице начальных классов. Через год после свадьбы, которую играли в родительском доме, у нас родился первенец – сын Степан. Хоть врачи запрещали жене второй раз становиться мамой из-за высокого давления, она решила родить второго ребёнка. Так на свет через год после сына появилась дочка Надежда.

– Вы вносили свою лепту в воспитание детей?

– В основном ими занималась жена, грамотный педагог. Я с утра и до вечера находился в поле – готовили землю под будущий урожай – вспашка, сев, косовица, уборка хлебов и вновь подготовка земель. Это, пожалуй, лучшие в сельхозпроизводстве циклы работы. Т-150, МТЗ-82, Т-25, комбайны, прицепные сеялки, плуги, бороны, пресс-подборщики. А зимой – лес. Заготавливали дрова, выво­зили зароды сена. Сельский труд круглогодичный. Сына стал брать в кабину гусеничного трактора Т-150, как только он научился стоять на ногах. Ездил он со мной и в кабине комбайнов, сначала «Сибиряка», потом «Нивы». Только техника безопасности вынуждала быть всегда начеку.

– Сыну вы советовали стать фермером?

– Нет, я видел, что пустеют поля, фермы, хозяйские дворы. Но нужно было видеть, как восторженно горят его глаза, когда он выполняет свою привычную сельскохозяйственную работу. Сегодня он как глава крестьянского фермерского хозяйства входит в двадцатку растениеводов района.

– Какой наказ нужно дать детям, чтобы они выросли достойными людьми?

– Своим трудом и примером нужно учить делать добрые дела, чтоб не липло к детям плохое. Какой пример подашь, такое воспитание и будет. Сын и дочь всё перенимают от своих родителей, даже если характер заложен иной, добро переборет.

В эту дружную семью Задорожных легко влилась молодая городская сноха, прижилась и считает, что её место здесь, рядом с мужем. Осталось пожелать, чтобы глава крестьянского фермерского хозяйства Степан Задорожных никогда не пожалел, что организовал своё дело, которое приносило бы их семье достаток и уверенность в завтрашнем дне.

Кстати Детям было по четыре и три годика, когда в 1995 году указом Президента РФ их папе было присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации». В 1985, 1986 годах Виктору Викторовичу дважды вручали красные ленты «Победителя жатвы». Комбайнёр совхоза «Липчинский» Виктор Задорожных был занесён в Книгу Трудовой Славы района за победу в соцсоревновании на уборке урожая. Его работу отмечали райком КПСС, исполком райсовета, РК профсоюза работников агропромышленного комплекса, райком ВЛКСМ.