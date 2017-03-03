Участник интернет-игр «World of Tanks» построил танк из снега

Высота танка более трёх метров, длина – более восьми метров. Работу Якова оценил его пятилетний сын Валентин. Фото: «Коммунар»

Третий год на одной из улиц райцентра зимой вырастает снежный танк, до мельчайших деталей схожий с настоящей техникой. Его автор – Яков Паньшин, специалист управления социальной политики администрации района.

Яков – участник интернет-игры «World of Tanks», для игроков ежегодно проводится конкурс «Танкобудка» по условиям которого нужно вылепить танк из снега. Яков дважды выходил на четвёртую позицию среди конкурсантов. Теперь цель – победить.

Технику мастер совершенствует год от года. На строительство модели уходит от шести до десяти машин снега. Первые танки, построенные Яковом, – vk-7201 и ИС-7 («Иосиф Сталин»). В этом году он выбрал модель КВ-5 («Клим Ворошилов»).