Областная газета
Земства 3 марта 2017, 06:00

Гуляя по заснеженной дороге

Инна Голодкова, Светлана Савенкова и пес Грей. Фото: «Коммунар»

Сюжет

Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.



На дорогах Слободо-Туринского района часто можно встретить пешеходов с палками для скандинавской ходьбы. Прогуливаются потихоньку, в основном парами – так веселее. От таких прогулок на свежем воздухе польза организму немалая.

– Мы в этом убедились сами, – говорят Инна Голодкова и Светлана Савенкова. – Третий год ходим по дороге в сторону Тюмени до восьми километров, причём в любую погоду. И пёс Грей вместе с нами. Обычно идём не торопясь, зимой спешить особо некуда, обе на пенсии.

Гуляя по заснеженной дороге, обсуждают планы предстоящей посевной кампании, советуются, какими новыми культурами украсить двор, палисадник, чтоб летом они радовали глаз односельчан.

  • Опубликовано в №37 от 03.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерская служба доставки в Дмитровской: подробнее тут.

Газель грузотакси, смотрите ссылку.

Услуги мотоэвакуаторов в районе ст. Полянка: смотрите на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 марта)

Строящийся Дворец спорта металлургов, снимок 1956 года. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 3 марта