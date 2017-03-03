Инна Голодкова, Светлана Савенкова и пес Грей. Фото: «Коммунар»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На дорогах Слободо-Туринского района часто можно встретить пешеходов с палками для скандинавской ходьбы. Прогуливаются потихоньку, в основном парами – так веселее. От таких прогулок на свежем воздухе польза организму немалая.

– Мы в этом убедились сами, – говорят Инна Голодкова и Светлана Савенкова. – Третий год ходим по дороге в сторону Тюмени до восьми километров, причём в любую погоду. И пёс Грей вместе с нами. Обычно идём не торопясь, зимой спешить особо некуда, обе на пенсии.

Гуляя по заснеженной дороге, обсуждают планы предстоящей посевной кампании, советуются, какими новыми культурами украсить двор, палисадник, чтоб летом они радовали глаз односельчан.