Областная газета
Земства 3 марта 2017, 06:00

Почётный дояр стал вдохновителем лыжных гонок

Михаил Жданов

Ивана Кайгородова. Фото: «Коммунар»

В десятый раз в селе Сладковском прошли соревнования по лыжным гонкам в честь знаменитого местного дояра Ивана Кайгородова. На старт вышли 147 участников, самым юным участником забега стала первоклассница Юля Кайгородова, самым старшим – 67-летний Юрий Назаров.

Имя знатного дояра Ивана Александровича Кайгородова из совхоза «Сладковский» вписано в историю района на века. Деревенский житель, он с 8-го класса связал свою судьбу с фермой. На летних каникулах ухаживал за телятами. После службы в армии выучился на ветеринарного фельдшера, но вскоре перешёл работать дояром. Затем учился в Ирбитском техникуме на зоотехника. После нескольких лет практики не удержался и вновь вернулся к прежней работе. Иван Александрович становился победителем всероссийских конкурсов мастеров машинного доения Душевный, добродушный Иван Александрович был отличным семьянином, кавалером ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции и заядлым болельщиком спортивных состязаний.

В годы перестройки, сгорая за вверенный ему участок работы, ушёл из жизни в возрасте 48 лет, по иронии судьбы – по дороге на ферму. Пока будут жить лыжные гонки, будет жить память о земляке, занесённом на Аллею Трудовой Славы Слободо-Туринского района.

  • Опубликовано в №37 от 03.03.2017
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