Областная газета
Земства 3 марта 2017, 06:00

Один техникум учит весь район

Светлана Салдинская

Студенты техникума участвовали во Всероссийском форуме органов студенческого самоуправления в городе Казани. Фото: «Коммунар»

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Слободотуринский аграрно-экономический техникум – единственное в районе среднее специальное учебное заведение. Более 50 лет там готовят рабочие кадры для агропромышленного комплекса, автотранспортных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Из стен техникума выходят трактористы-машинисты, автомеханики, повары-кондитеры, техники-электрики, бухгалтеры, товароведы. Здесь обучают ребят и с ограниченными возможностями здоровья – они могут получить профессию маляра, кухонного рабочего, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Сегодня здесь учатся 355 человек, с учётом Байкаловского филиала – более 500 человек. У техникума налажены взаимоотношения с будущими работодателями студентов – агрофирмами, сельскохозяйственными кооперативами, автотранспортными предприятиями. Это способствует успешному трудо­устройству. Мониторинг показывает, что от 70 до 80 процентов выпускников трудо­устраиваются, а по выбранной специальности работают более 40 процентов.

– С 2012 года техникум участвует в межрегиональной выставке «Образование. Работа. Карьера». На протяжении трёх лет студенты становятся победителями и призёрами областной олимпиады профессионального мастерства. В феврале 2016 года студенты приняли участие в IV региональном чемпионате WorldSkills Ural по трём компетенциям – «Электромонтаж», «Сельскохозяйственные машины», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Роман Заблотских занял третье место в компетенции «Электромонтажные работы», – рассказывает директор техникума Светлана Бучельникова. – В сентябре 2016 года техникум стал площадкой проведения областного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Среди семи учреждений области наш студент Денис Ушаков и мастер производственного обучения Николай Александрович Хворов заняли 2-е место.

  • Опубликовано в №37 от 03.03.2017
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