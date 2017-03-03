Областная газета
Земства 3 марта 2017, 07:00

Федеральный бюджет озеленит городские парки

На федеральные субсидии городские парки можно будет не только озеленить, но и благоустроить. А заодно там можно прибраться. Фото: livejournal.com

Вчера на расширенном заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований обсудили реализацию проекта по созданию комфортной городской среды. В заседании участвовали депутаты Госдумы, представители федерального правительства и главы администраций городов, в том числе сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

На заседании мэры и председатели дум городов предложили законодателям создать федеральные программы поддержки регионов по приобретению техники для благоустройства улиц, по сохранению деревянного зодчества, финансированию зоопарков и наделить муниципалитеты полномочиями по определению границ территорий, прилегающих к домам и предприятиям. В свою очередь, депутаты Госдумы отметили, что города должны активнее вовлекать в благоустройство население и предусмотреть преференции для бизнесменов, которые будут участвовать в обустройстве городской среды.

По словам директора департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Оксаны Демченко, в конце января и середине февраля федеральное правительство приняло постановления, по которым муниципалитетам будут выделяться субсидии на реконструкцию парков и благоустройство территорий.

— Теперь регионы должны определиться с перечнем муниципалитетов, которые эти субсидии получат: в него должны обязательно войти областные центры и моногорода, если таковые на территории субъекта Федерации есть, — отметила она.

Отметим, в моногородах области — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Верхней Салде и Нижней Туре власти запланировали ремонт центральных улиц. Для них федеральные субсидии оказались бы весьма кстати.

  • Опубликовано в №37 от 03.03.2017
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