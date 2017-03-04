В посёлки под Тагилом отправят ФАП на колёсах

В четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл традиционную встречу с тремя главами муниципалитетов. Он обсудил с мэрами проблемы Байкаловского МР, Горно-уральского и Гаринского ГО и дал поручения профильным ведомствам.
Минфину региона губернатор поручил выделить средства из резервного фонда на передвижной фельдшерско-акушерский пункт для жителей посёлков Северка и Дальний, расположенных вдоль автодороги Нижний Тагил — Серебрянка.
— В этих посёлках раньше были стационарные ФАПы, но сегодня их содержание нецелесообразно, поскольку численность населения снизилась. Нужен передвижной медицинский комплекс на базе проходимой машины, — пояснил глава Горноуральского ГО Николай Кулиш.
Ещё одно поручение получил областной минздрав: сотрудникам ведомства предстоит проанализировать схему расположения лечебных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.
По итогам встречи с главой Гаринского ГО Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу проанализировать ситуацию с региональными дорогами на территории муниципалитета.
— Уже принято решение приступить к оформлению проектной документации для капремонта одной из дорог, — рассказал «ОГ» мэр Гаринского ГО Александр Лыжин.
Министерству энергетики и ЖКХ области Евгений Куйвашев поручил предметно изучить проект строительства и ремонта системы водоснабжения, реализация которого позволит улучшить качество питьевой воды села Байкалово.
— Байкалово полностью охвачено водопроводами и обеспечивается из 18 водонапорных скважин, но на территории района у нас нет источников воды, подходящей под питьевую по СанПиНу. Проект готов к реализации, ждём включения в областную программу, — пояснил «ОГ» мэр Байкаловского МР Алексей Жуков.
- Опубликовано в №38 от 4.03.2017