В посёлки под Тагилом отправят ФАП на колёсах

В части сёл области передвижные ФАПы уже работают. Фото: Департамент информполитики губернатора

В четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл традиционную встречу с тремя главами муниципалитетов. Он обсудил с мэрами проблемы Байкаловского МР, Горно-уральского и Гаринского ГО и дал поручения профильным ведомствам.

Минфину региона губернатор поручил выделить средства из резервного фонда на передвижной фельдшерско-акушерский пункт для жителей посёлков Северка и Дальний, расположенных вдоль автодороги Нижний Тагил — Серебрянка.

— В этих посёлках раньше были стационарные ФАПы, но сегодня их содержание нецелесообразно, поскольку численность населения снизилась. Нужен передвижной медицинский комплекс на базе проходимой машины, — пояснил глава Горноуральского ГО Николай Кулиш.

Ещё одно поручение получил областной минздрав: сотрудникам ведомства предстоит проанализировать схему расположения лечебных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.

По итогам встречи с главой Гаринского ГО Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу проанализировать ситуацию с региональными дорогами на территории муниципалитета.

— Уже принято решение приступить к оформлению проектной документации для капремонта одной из дорог, — рассказал «ОГ» мэр Гаринского ГО Александр Лыжин.

Министерству энергетики и ЖКХ области Евгений Куйвашев поручил предметно изучить проект строительства и ремонта системы водоснабжения, реализация которого позволит улучшить качество питьевой воды села Байкалово.

— Байкалово полностью охвачено водопроводами и обеспечивается из 18 водонапорных скважин, но на территории района у нас нет источников воды, подходящей под питьевую по СанПиНу. Проект готов к реализации, ждём включения в областную программу, — пояснил «ОГ» мэр Байкаловского МР Алексей Жуков.