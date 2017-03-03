В карпинской горбольнице по поручению губернатора в срочном порядке сменили главврача

Жители Карпинска были озадачены новостью: зачем закрывать здание стационара, которое недавно ремонтировали? Фото: severouralsk.org

В пятницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева областной минздрав провёл кадровую перестановку в городской больнице Карпинска. В феврале там накалилась обстановка из-за миллионных долгов медучреждения, и в связи с этим по городу поползли слухи о закрытии круглосуточного стационара на 115 коек.

В итоге Андрей Ильясов, который руководил медучреждением с апреля 2015 года, был снят с должности из-за неэффективного менеджмента. Его место занял Евгений Штах, ранее возглавлявший хирургическое отделение ЦГБ.

Напомним, в середине февраля главный врач объявил работникам о сложной экономической ситуации, попросив предупредить об этом пациентов и жителей. Из-за задолженности в 15 миллионов рублей денег на самое необходимое — медикаменты, кислород для тяжёлых больных и расходные материалы осталось недостаточно. Экономить начали даже на продуктах для пациентов. В качестве одного из возможных вариантов предложили рассмотреть закрытие стационара, а сэкономленные деньги направить на развитие дневного стационара и стационаров на дому.

Информация обросла слухами о том, что могут закрыться ещё и стоматологическая поликлиника, скорая помощь, лаборатория и сельские ФАПы. Возмущённые этой новостью горожане опубликовали в Интернете петицию против закрытия стационара, которую за сутки подписали больше тысячи человек, за две недели цифра выросла до 115 тысяч — это население четырёх Карпинсков. Подписные листы появились и на улицах города.

В областном минздраве заявили, что закрывать стационар никто не собирается, и странно наводить панику среди карпинцев, вместо того чтобы предоставить план по стабилизации финансовой деятельности лечебного учреждения и разобраться с долгами в рабочем порядке и без радикальных методов. Но дело уже было сделано: люди взбудоражились настолько, что вышли на пикет, а затем на митинг.

Последнее заседание областного правительства, посвящённое подготовке к полевым работам, Евгений Куйвашев начал с вопроса министру здравоохранения Игорю Трофимову:

— В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, и какие предложения у вас есть?

Услышав о том, что всё дело — в «неумелых действиях одного из руководителей», он потребовал незамедлительно принять организационные, в том числе кадровые решения.

Вчера замминистра здравоохранения Сергей Турков уже представил коллективу горбольницы и представителям общественности нового главврача Евгения Штаха, который работает в учреждении хирургом. Заодно активисты доложили заместителю министра ещё о проблемах местного здравоохранения — всего было задано 22 вопроса. Для жителей активисты вели прямую трансляцию встречи.

В понедельник Евгений Штах с расчётами и предложениями отправится в минздрав. Чтобы вернуть работу больницы в нормальный режим, министерство поможет частично погасить задолженность. Возможны и штатные изменения: число немедицинского персонала (которое считают слишком раздутым) может быть сокращено в пользу врачей.

— Открыты вакансии профильных врачей, например невролога, офтальмолога, онколога, отоларинголога, участковых терапевта и педиатра, — сообщил ответственный за связи со СМИ больницы Максим Альдергот. — Больше половины врачей пенсионного возраста, люди работают по совместительству.

Ещё один путь — использовать резервы Карпинской больницы для оказания помощи пациентам из других муниципалитетов. Это даст медучреждению загруженность и дополнительное финансирование.