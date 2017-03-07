Горнозаводские мэры объявили войну браконьерам

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

На совете глав Горнозаводского округа, который прошёл вчера в Верхней Салде, мэры рассмотрели вопрос охраны рыбных ресурсов. Представители природоохранной прокуратуры, полиции и общественники, принявшие участие в обсуждении актуальной для Года экологии темы, считают ситуацию с разгулом браконьерства патовой.

В начале апреля у рыбы начинается нерест. И без того активные браконьеры в это время забывают всякий стыд. Сети не ставят только в лужах. На федеральном уровне эту проблему незначительной не считают. Недавно было ужесточено законодательство. Рыбак, пойманный с сетью, рискует не только получить внушительный штраф, но и сесть в тюрьму на два года. Если же рыба ловилась с подельниками или незаконный улов оказался очень богатым, то штраф увеличивается до миллиона рублей, а срок – до пяти лет. Однако уральских браконьеров это не пугает, они уверовали в свою безнаказанность.

– В прошлом году по Горнозаводскому округу в суде было рассмотрено только одно уголовное дело. По сигналу местных жителей под Невьянском были задержаны с поличным два браконьера. В остальных случаях фиксировались административные нарушения. Для того чтобы работа по охране водных биоресурсов велась эффективно, необходимо объединить усилия полиции, рыбоохраны и местных общественников, – считает помощник прокурора нижнетагильской природоохранной прокуратуры Вячеслав Касьянов.

Сотрудничать с полицией готовы активисты обществ охотников и рыболовов, члены федерации рыболовного спорта. В прошлом году рыболовы-спортсмены на своих лодках провели рейд по Рефтинскому водохранилищу. Их «улов» составил семь километров сетей. Такие же рейды практикуют в Невьянске. Мэрия выделяет для этого спецтранспорт и закладывает в бюджете средства на горюче-смазочные материалы.

Усилить борьбу с браконьерами решили и в других горнозаводских муниципалитетах. С началом нереста пройдут совместные рейды полиции и общественников по берегам водоёмов. Из числа народных дружинников будут набраны природоохранные активисты. В городских округах появится практика премирования неравнодушных граждан, сообщающих о браконьерстве.