Тест-драйв с детской коляской

Доступная среда нужна не только инвалидам и пенсионерам. В той же мере в ней нуждаются и молодые мамы, для которых ежедневная прогулка с колясками превращается в полосу препятствий. Фото: Алексей Кунилов

Доступная среда нужна не только инвалидам и пенсионерам. В той же мере в ней нуждаются и молодые мамы, для которых ежедневная прогулка с колясками превращается в полосу препятствий. Корреспонденты «ОГ» — Настасья Боженко (которая сама находится в декретном отпуске) и Галина Соколова (с двумя своими героинями) прогулялись по своим привычным маршрутам в разных городах и выяснили, что главные враги детских колясок — брошенный на тротуарах снег, скользкие ледяные дорожки, неудобные пандусы и неправильно припаркованные автомобили. Победить проблемы могут городские службы — просто приложив немного усилий.

Екатеринбург

Перед прогулкой с ребёнком я всегда разминаюсь, как перед занятием в спортзале. Наверное, у родивших зимой женщин не бывает проблем с восстановлением веса и тонуса мышц — лично я, кажется, теряю по несколько килограммов, просто вытаскивая коляску со двора. Дорожку от ворот к набережной городского пруда за зиму на моей памяти ни разу не чистили.

Дорожку от ворот к набережной городского пруда за зиму ни разу не чистили. Фото: Алексей Кунилов

Раз уж мне посчастливилось жить рядом с набережной, сам бог велел гулять с ребёнком вокруг городского пруда, в Литературном квартале и на Плотинке — по самым центральным прогулочным маршрутам. Смело выхожу на излюбленную дорожку вокруг городского пруда. На асфальте ледяная корка, радует лишь то, что пандусы заботливо очищены до самой плитки, хотя ещё месяц назад это скорее расстраивало — спустившись, коляска упиралась в толстый слой утрамбованного снега.

И если набережная ещё проходима, то на первом же повороте к Литературному кварталу мы упираемся в припаркованный автомобиль. Объехать его можно только под крутым наклоном. Иногда справиться с манёврами помогают прохожие, но чаще приходится выруливать самостоятельно.

Объехать с коляской припаркованный поперек тротуара автомобиль можно только под крутым наклоном. Фото: Алексей Кунилов

На Пролетарской вновь приходится лавировать между припаркованными машинами и сброшенным с крыш снегом. Кстати, всю зиму это было чуть ли не главной проблемой нашего передвижения — оказываясь на тротуаре, снег перестаёт кого-либо волновать и так и лежит кучами.

Оказываясь на тротуаре, снег перестаёт кого-либо волновать. Фото: Алексей Кунилов

Но самое тяжёлое испытание ещё впереди — надо вернуться на набережную, а для этого пройти мимо разваливающегося на глазах здания по адресу ул. Максима Горького, 15. Рядом ходить и без того жутковато, а тут ещё и глыбы льда под ногами. Приходится свернуть, протащить коляску между многочисленными машинами, и перейти на другую сторону. Там нас, конечно же, поджидают разбитая плитка и припаркованная напротив пешеходной дорожки машина.

Ещё одна беда — неудобные пандусы у лестниц на Плотинке. И бог с ней, с наледью! Некоторые построены под таким углом, что вниз несёшься на бешеной скорости, а вверх едва хватает сил подняться до середины. Это я сейчас про переход под Ленина. Поэтому мы, собственно, и не гуляем на Плотинке.

Ещё одна беда — неудобные пандусы у лестниц на Плотинке. Фото: Алексей Кунилов

Конечно, можно не выходить за пределы двора или съездить в какой-нибудь благоустроенный парк, но почему бы всё-таки не привести в порядок прогулочные зоны в самом центре города? Сейчас, когда весна берёт своё, службы благоустройства могут в определённой мере расслабиться — что не успели убрать, просто растает. Так что следующий тест-драйв проведём уже в резиновых сапогах.

Нижний Тагил

Тагильчанка Виталия Серебрякова стала мамой только месяц назад, так что первые «выходы в свет» её с дочкой Ксюшей пришлись на раннюю распутицу. На прошлой неделе случилась оттепель, и мама с коляской буксовали в снежной каше, а сейчас им снова приходится лавировать по страшному гололёду.

Итак, мы должны сходить за покупками в магазин не только для молодой семьи Серебряковых, но и для их бабушки, которая по такому гололёду ходить не рискует. Живёт пенсионерка на улице Победы, поэтому мы сегодня протестируем почти весь микрорайон Красный Камень, который отличается сильным перепадом высот. Будем то спускаться, то подниматься по дворам и дорогам.

Тестируем на соответствие требованиям доступной среды микрорайон Красный Камень В Нижнем Тагиле. Фото: Галина Соколова

Выходим из подъезда бодро — дорожки возле дома на улице Пархоменко, где живут Серебряковы, посыпаны чёрным песком. Хором благодарим за заботу дворника Наталью Почуеву. Но вот подведомственные этому человеку дома заканчиваются, и мы оказываемся на наклонном катке. Теперь надо спуститься по «стеклянному» тротуару к пешеходному переходу. Коляска скользит вниз, а за ней и миниатюрная Вита. На улицу вылетаем без тормозов, хорошо, что водители увидели нас и остановились перед «зеброй».

Без приключений подходим к магазину «Магнит». Недавно в нём был сделан ремонт, есть удобный пандус. Однако, в самом магазине для покупательницы с коляской тесно. Приходится припарковать Ксюшин транспорт в уголке.

Наконец продукты благополучно погружены в сетку коляски. Мы выдвигаемся к дому бабушки. Здесь нас поджидает скользкий подъём — весь холм настолько изъезжен машинами, что на нём ровного места нет. Ямы, бугры — всё замёрзло и покрылось ледяной коркой. Вита безнадёжно буксует. Наконец нам на помощь приходит молодой человек, и мы преодолеваем подъём.

После визита к бабушке эту же гору проходим вниз черепашьим шагом. Поднаторевшая в борьбе с гололёдом Вита возглавляет процессию и осторожно тянет за собой коляску. Шаг за шагом они приближаются к скользкому, но зато ровному тротуару. Тут мы уже идём решительно. Что нам гололёд на ровном месте после крутых спусков.

— При покупке коляски мы с мужем обращали внимание не только на внешний вид, но и на проходимость. В нашем городе коляска должна быть крепкой как танк, — говорит молодая мама.

Нижняя Салда

Семья живёт в многоэтажке на улице Уральской. В подъезде имеется колясочная на два детских экипажа. Выходим на прогулку с четырёхмесячной Евангелиной. По дороге Вика говорит, что без папы они ходят дышать свежим воздухом или на молочную кухню. В магазины попасть проблематично. Единственный удобный для детского транспорта магазин, по мнению Вики, — «Монетка». И в аптеку она без опаски ходит только в одну — на улице Ломоносова, 17.

Фото: Галина Соколова

Тротуары встречают реденькой подсыпкой. Для прогулки выбираем проверенный маршрут. Идём мимо гимназии на улицу Ломоносова. После проведённых в 2015 году ремонтов она стала любимым местом встреч молодых мам. Почему, мы убедились во время прогулки: здесь теперь удобные тротуары, переходы без бордюров, своевременная уборка снега. Однако по дороге до променадного рая и обратно коляске пришлось преодолеть несколько заснеженных препятствий.

— Я считаю, что улицы в центре города для коляски проходимы. Гораздо сложнее ездить в частном секторе, — рассказывает «ОГ» Виктория. Когда мы навещаем родителей мужа, приходится идти по тропам, проложенным людьми. Передние колёса у нашей коляски поставлены близко друг к другу, они входят по ширине тропы, а задними бороздим снежную целину.