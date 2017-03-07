В Верхотурье седьмой год ищут нерадивого подрядчика

Дом на улице Ханкевича был оснащён даже инженерными коммуникациями, но заселения так и не дождался. Фото: «Новая жизнь»

С 2010 года в Верхотурье, на улице Ханкевича, 30 и в посёлке Калачик стоят два двухквартирных недостроенных дома. Они предназначались для отдельных категорий граждан, но муниципалитету пришлось подбирать нуждающимся людям другое жильё: подрядчик получил деньги и бросил объекты, не закончив работы. Сейчас недобросовестную фирму ищут судебные приставы: местная администрация намерена дать долгостроям новую жизнь.

В 2010 году, кроме этих зданий, не были достроены ещё три дома на улице Васильевской, заказчиком выступил региональный Фонд жилищного строительства. Когда нынешний мэр Верхотурья Алексей Лиханов спустя год заступил на пост главы, подрядчика и след простыл. Поиски компании-однодневки ни к чему не привели.

— Три дома удалось «вытянуть» и заселить, а эти пока остались: здания и земельные участки под ними находятся в собственности подрядной организации, а вести работы на чужих объектах недопустимо. При этом здание на Ханкевича почти достроено — готовы двери и окна, начата внутренняя отделка. Панели второго дома пришли в негодность: надо возводить новые стены на имеющемся фундаменте, — пояснил мэр.

В феврале представители фонда по обращению Алексея Лиханова снова приехали в Верхотурье. Совместно с муниципалитетом они разработали план совместных действий. Если подрядчик так и не объявится, дома-призраки попытаются через суд признать бесхозными и передать на баланс муниципалитету или в собственность другого подрядчика и завершить строительство. После этого будет решаться, кому предоставить новые квартиры.

Кстати Недавно на качество жилья пожаловались жильцы программного дома на улице Заводской (Номер «ОГ» от 2 февраля 2017 года). Недобросовестный подрядчик не до конца выполнил дренажные работы. В администрации сообщили, что проблемный новострой взят под контроль.