Областная газета
Земства 7 марта 2017, 06:00

В Ревде составили гигантскую автооткрытку

Фото: Александр Троценко / revda-info.ru

В Ревде к 8 Марта составили гигантскую поздравительную открытку из автомобилей, сообщает Ревда-инфо.ру.

Активисты общественного движения «Взаимопомощь на дорогах» выстроили на парковке возле гипермаркета флешмоб-фразу «8 Марта» из 44 автомобилей, а сами водители составили предлог «С». Чтобы фраза получилась ровной, некоторые машины двигали на нужные места вручную. Акцию поддержали сотрудники ГИБДД, которые на полтора часа перекрыли въезд на парковку. Автооткрытку сфотографировали с высоты птичьего полёта с помощью квадрокоптера.

Напомним, это уже второй автофлешмоб в Ревде. В январе 74 машины выстроились на этой же парковке в новогоднюю ёлку.

  • Опубликовано в №39 от 7.03.2017
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