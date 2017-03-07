Ровесницы революции

В канун 100-летия Февральской революции (по новому стилю начало её приходится на 8 марта) «ОГ» поговорили с её ровесницами — столетними жительницами Урала, чья жизнь стала самой объективной иллюстрацией того времени. Ссылки, детский труд, военные лишения — всё это повторяется в биографиях этих женщин. Судьба каждой — эпоха.

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, Нижняя Салда:

— Наша семья на Урале жила небогато — простые крестьяне в селе Костино Алапаевского района. После революции нам выдали земельные наделы по числу домочадцев, но через несколько лет нас раскулачили и отправили на жительство в Югру. Дорога была долгой и страшной. Таких малюток, как я, посадили в сани, а взрослые шли пешком. Многие умерли, не дойдя до места назначения — Кондинского района. Поначалу жили в мансийской деревне Евре и строили себе дома. До 1937 года были построены шесть посёлков переселенцев. Мы обосновались в посёлке Дальнем. Старшие дети приглядывали за младшими, а в подростковом возрасте всех отправляли на работу.

С 13 лет я корчевала пни для пашни. Руки помнят — болят к непогоде. За невыполнение плана сажали в «тёмную» — в баню. В конце 30-х годов быт наш наладился. Денег не давали — ставили трудодни. За них давали зерно.

Мой жених Григорий был из семьи таких же репрессированных. Свадьбу не играли — денег не было, даже расписаться не смогли. Ехать надо было 27 километров до сельсовета. Не поехали, просто его родители сказали, чтобы я к ним перебиралась. Когда война началась, наших мужиков поначалу на фронт не брали, вроде как не доверяли им. А в 1942-м, когда стало понятно, что война тяжёлая, забрали всех. Григорий оставил меня с двумя девочками, младшей, Тамаре, было всего два месяца. Воевал он недолго — погиб под Сталинградом.

В военные годы определили меня в рыбацкую бригаду. Мы ловили, солили, закатывали рыбу в бочки. Работала с утра до ночи, а за дочками моими ухаживали родители мужа. Научилась хорошо шить и вязать. Бывало, подруге за разговором за один вечер платье мастерила.

Когда дочери подросли, уехали на родной Урал, выучились. А я со свекровью и свёкром жила, ухаживала за стариками. Старшая Нина стала врачом, а младшая — медсестрой. Поселились обе в Нижней Салде, а в 1964 году, когда я сильно заболела, забрали меня к себе. Там врачи оказались хорошими — вылечили. Да так, что я вон до каких лет живу, миру радуюсь. День рождения отметила в кругу семьи. У меня три внука и шесть правнуков.

Мария СТЕПАНОВА, Первоуральск:

— Кроме меня, у родителей было ещё шестеро детей. И всех нас в 1931 году раскулачили и отправили в Северный Казахстан. Там жизнь пришлось начинать заново. С 12 лет я уже работала и оканчивала семилетку в вечерней школе. В 1937 году, когда на уральских заводах стала нужна рабочая сила, приехали мы в Первоуральск на хромпиковый завод. Там я работала калькулятором в столовой. Потом окончила курсы счетоводов-бухгалтеров и до выхода на пенсию трудилась бухгалтером в ЖКО завода. На работе я всегда была на хорошем счету, имела звание ударника коммунистического труда. Меня также наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда».

Свою половинку я тоже нашла на Урале. Михаил Степанов работал на Новотрубном заводе. В 1940-м мы поженились. Сначала жили в бараке, потом получили отдельную двухкомнатную квартиру. Самым трудным в жизни временем была война. Многое из прожитого века забылось, а военные годы часто вспоминаются.

Смолоду и до сих пор придерживаюсь режима дня: в девять часов у меня завтрак, в 13 — обед, в 19 — ужин. Спать ложусь рано, а встаю с рассветом. В питании придерживаюсь умеренности, хотя люблю настоящий украинский борщ и сало. Главным своим богатством считаю семью: четверых детей, 13 внуков и 8 правнуков. Они все мои помощники. В нашем доме живут четыре поколения. Можно было бы сидеть сложа руки, но я не привыкла. Стараюсь постоянно быть в движении.

Татьяна ЯРОШЕНКО, Верхняя Салда:

— Родилась я в Чувашии — в большом селе Калинино. В семье было четверо детей, и родители позаботились, чтобы у всех было образование. Я после школы поехала в Чебоксары учиться на педагога. А тут и война началась, в школе открыли госпиталь, и я там работала медсестрой.

После получения диплома меня по комсомольской путёвке направили в освобождённую от фашистов Молдавию налаживать образование. Я там жила 10 лет. Это было тяжёлое время — разруха, голод. Но были и хорошие события. Помню, как отметили День Победы. Построили учеников, дошли до клуба, устроили митинг. Я как директор школы тоже выступала. И мужа своего — Тимофея — я тоже в Молдавии встретила. Он воевал, дошёл до Кёнигсберга. У нас родились две дочери. В середине пятидесятых годов мы решили переехать на Урал к родственникам мужа, так и оказались в Верхней Салде. Преподавала химию и биологию в школе, а потом работала в методкабинете. Всю жизнь учительствовала. Когда вышла на пенсию, тоже дома не сидела, бралась за любую работу, ведь овдовела я ещё в 1965 году. На пенсию учителя прожить трудно. В доме тоже всё своими руками делала, молотком стучала. И крышу чинила, и чердак.

Сейчас, несмотря на возраст, живу одна в своём доме. Дочь, внуки и правнуки навещают, конечно, но я по дому сама топчусь. Кошку и собаку покормлю, себе и гостям оладушек испеку.

Телевизор не смотрю. Ещё в детстве переболела оспой, было воспаление барабанной перепонки, слух и испортился, сейчас почти ничего не слышу. Люблю читать газеты, дочь Галина мне их приносит. Надо быть в курсе событий — что в городе и во всём мире делается. Всё ли спокойно, ведь переживаю за правнука Илюшу, он сейчас в армии служит.