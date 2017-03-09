Байновскому мосту нужен капремонт

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Администрация города инициировала обследование технического состояния Байновского моста, связывающего два района Каменска-Уральского.
Специалисты компании-подрядчика (проектно-технологический исследовательский институт в Братске) вынесли свой вердикт: износ металлоконструкций превышает 40 процентов, требуется капитальный ремонт.
По словам замглавы города по развитию территории и строительству Николая Орлова, сейчас главная задача – продлить срок эксплуатации переправы. Нынешнее состояние не критично, но требует оперативной замены отдельных его элементов.
- Опубликовано в №40 от 10.03.2017