Областная газета
Земства 9 марта 2017, 16:04

Байновскому мосту нужен капремонт

Валентин Терентьев

На выполнение необходимых работ потребуется порядка 80 млн рублей. Фото: «Каменский рабочий»

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Администрация города инициировала обследование технического состояния Байновского моста, связывающего два района Каменска-Уральского.

Специалисты компании-подрядчика (проектно-технологический исследовательский институт в Братске) вынесли свой вердикт: износ металлоконструкций превышает 40 процентов, требуется капитальный ремонт.

По словам замглавы города по развитию территории и строительству Николая Орлова, сейчас главная задача – продлить срок эксплуатации переправы. Нынешнее состояние не критично, но требует оперативной замены отдельных его элементов.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017
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