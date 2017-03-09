Каменские шаманы открыли новый туристический объект

Развлечение, которое будет предложено туристам – шоу шаманов. Фото: «Каменский рабочий»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На карте Каменска-Уральского появилась новая точка притяжения туристов. «Угорское поселье» находится на территории санатория «У трёх пещер». Предприниматель Кирилл Веденев, он же главный шаман поселья, покажет, как жили наши предки тысячи лет назад.

В стойбище древних уральцев уже появились две настоящие юрты. В одной из них, где будет проходить шоу шаманов, установлен языческий идол. Элементы убранства – черепа животных, ковры, бубны, одежда – максимально приближены к оригиналам. Для этого Кирилл ездил к ныне живущим шаманам на консультацию. Вторая юрта встретит гостей полумраком – здесь расположился театр теней.

В планах у предпринимателя – строительство гончарной мастерской, кузницы с домной и причала.