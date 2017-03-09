Льются металл и колокольный звон

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Когда я перебиралась на ПМЖ в маленький суровый Каменск из большого солнечного города, друзья мне говорили: «Подумай, куда ты едешь, там же промзона…» Что я могу сказать? Нет и нет, друзья мои. Каменск-Уральский – чудеснейшее место.

Каменск-Уральский расположен в ста километрах к юго-востоку от Екатеринбурга.

Датой основания считается 1701 год, когда созданный по указу Петра I железоделательный завод выдал первую продукцию.

Город расположен на берегах рек Исеть и Каменка.

Площадь территории – 144 кв. км. Численность населения – 170 221 человек

Да, мы являемся одним из 319 российских моногородов. Да, здесь катают трубы и льют металл. И проблем здесь наверняка не меньше, чем в любом другом уральском муниципалитете. Но главное – они решаются.

«Каменскирй рабочий» Газета основана 2 января 1931 года. Выходит еженедельно во вторник и четверг.Тираж 8 000 экз. В штате 15 человек. Почта: report@kamensktel.ru

Как пример: материал Светланы Шваревой о строительстве газоочистных сооружений на «Кремний-Урале». И культурная сфера здесь развивается вполне: почитайте интервью с директором детской художественной школы № 2 Галиной Сысолятиной. А наши спортивные звёзды передают привет родному Каменску не только с общероссийских, но и с международных пьедесталов. А какая здесь природа, братцы! Приезжайте к нам летом, в июле, на Фестиваль колокольных звонов – увидите и услышите всё сами.

Ирина Абдраимова, главный редактор газеты «Каменский рабочий». Фото: Павел Ворожцов