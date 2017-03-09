В Нижних Сергах и Ирбите отремонтируют дороги

Глава администрации Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров (слева) заручился поддержкой губернатора в решении дорожной проблемы. Фото: департамент информполитики губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству и руководству муниципалитетов проработать проекты и предусмотреть финансирование дорожных работ.

Вчера, 9 марта, глава региона провёл рабочие встречи с главой Нижнесергинского муниципального района Валерием Еремеевым и главой администрации Ирбитского муниципального образования Алексеем Никифоровым. Основной темой разговора стал дорожный вопрос.

В Нижних Сергах капремонт необходим дороге до микрорайона Южный, где проживают 3,5 тысячи человек, 500 из которых — дети. Здесь расположены школа, детский сад, а также вводятся в эксплуатацию два новых дома, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и по программе строительства жилья для детей-сирот. При этом дорога, по которой проходит автобусный маршрут до Южного, разбита.

— Работы были начаты в 2015 году, но не закончены. Сегодня было принято решение о том, что мы будем заявляться в программу 2018 года и сможем рассчитывать на областное софинансирование. В этом году этот участок мы «подгрейдеруем», — сообщил Валерий Еремеев.

Алексей Никифоров доложил губернатору, что восстановления требует участок дороги от деревни Косари до автомобильной дороги «Ирбит — деревня Дубская». В прошлом году дорожное полотно здесь было разрушено паводком, и населённые пункты Косари и Бузина оказались практически отрезаны от муниципального центра. Кроме того, затруднён процесс вывоза мусора из Ирбита и Ирбитского района, который идёт как раз по этому пути. По решению губернатора в 2016 году на реконструкцию дорожного участка было выделено 19 миллионов рублей. Вчера Евгений Куйвашев принял решение о выделении ещё 7 миллионов рублей на завершение ремонта. Работы планируется закончить в течение лета.