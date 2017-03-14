УГМК отремонтирует исторический центр Верх-Нейвинска

Здание конца 18 века долго годы пустовало. Теперь его ждёт новая жизнь. Фото: Александр Марьенко

В Верх-Нейвинском полностью восстановят исторический центр — последнее неотремонтированное здание верхнейвинской волостной управы будет отреставрировано с помощью средств УГМК. Об этом стало известно на встрече главы Верх-Нейвинского ГО Елены Плохих и гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Административное волостное здание портило всю картину исторического центра. Полтора десятилетия оно ветшало в запустении, и жителей это очень беспокоило. Дом не входит в госреестр объектов культурного наследия, но у него своеобразная архитектура и интересная история.

Планы по восстановлению исторического здания вынашиваются давно. В 2015 году был создан фонд «Возрождение», куда отчисляли пожертвования настоящие и бывшие жители Верх-Нейвинского. За это время собрано 50 тысяч рублей. На капитальный ремонт, по прикидкам специалистов, требуется порядка 70 миллионов рублей. Учитывая, что весь годовой бюджет посёлка составляет 155 миллионов рублей, сумма эта для верхнейвинцев неподъёмная.

— В этом году будет выполнена проектно-сметная документация, затем начнётся капитальный ремонт здания. В нём мы планируем разместить музей истории, так же поступили со зданием-близнецом в Верхнем Тагиле. Экспонаты у нас уже есть, — поделилась планами Елена Плохих.

Из истории здания — Получив назначение в Верх-Нейвинский завод, его управитель Гавриил Марков начал с того, что построил здание волостного правления — точную копию возведенной по его проекту верхнетагильской управы, — считает известный на Урале краевед Василий Попов. Когда-то Верх-Нейвинский был волостным центром, и этот дом с башней стал резиденцией волостного старшины. Его канцелярия и суд располагались на втором этаже. На верхней площадке башни был установлен колокол, который извещал о пожарах, или приглашал жителей на собрания. А на первом этаже был прообраз современного офиса МФЦ. Там находились приёмная сельского старосты, участок полиции, каталажка, в которой держали преступников до отправки в тюрьму. Также была оборудована мини-гостиница — большая комната с печью и лежаками, стоял здесь и точильный станок. Верхнейвинцы собирались в управе не только по делам, но и обсудить новости, посплетничать. При советской власти здание оставалось центром поселковой жизни — в нём дислоцировался сельсовет. В начале этого столетия мэрия переехала в дом-графин, и строение с башней опустело.