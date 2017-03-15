Сюжет Депутатская среда

Муниципальные депутаты об актуальных вопросах недели. По средам.

Завтра в Екатеринбурге стартует всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов 2017», где представили бизнеса, власти и общественности обсудят наиболее острые экологические проблемы.

В Год экологии мы спросили у местных депутатов, что в их городе делают для улучшения экологической обстановки и какой в этом их личный вклад.

Владимир Гаёв, депутат думы Нижнего Тагила:

МОЙ ГОРОД. В Год экологии тагильчане начали серьёзно заниматься качеством воды. Выполняется план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, из крана теперь течёт вода, которая не вызывает нареканий у жителей. Но до чистоты в городе нам далеко. Ездил несколько раз в Новокузнецк, вот там действительно чисто. Спросил у депутатов секрет, они рассказали, что заступивший на пост мэр стал регулярно организовывать для своих замов субботники, пока они не придумали программу личной ответственности. Контролёрами стали общественники-пенсионеры.

ЛИЧНО Я. Посадил возле дома кустарники и ёлочки. Нормой и для меня, и для детей стала уборка за собой мусора после пикников на природе. Чувство уважения вызывают люди, которые бескорыстно выходят в лес, на берега водоёмов и прибирают за горожанами мусор. В Год экологии живу по принципу: «Я — не свинья», и другим желаю повторять это почаще.

Игорь Косилов, депутат думы Верхней Салды:

МОЙ ГОРОД. Корпорация «ВСМПО-Ависма» направляет серьёзные средства на охрану окружающей среды, на предприятии действует система экологического менеджмента. И на заводе, и в городе есть пункты, отслеживающие состояние воды и воздуха. В Год экологии Верхняя Салда продолжит возрождение городского парка. Там обустраивается пруд, высаживаются деревья. Заводчане недалеко от техникума разбили декоративный сад. Саженцы уже превратились в молодые деревца. Самый большой городской проект — реконструкция комсомольской аллеи с заменой всех коммуникаций. Надеюсь, что надежды салдинцев будут воплощены в жизнь.

ЛИЧНО Я. Всегда участвую в экологических субботниках. Скоро пойду убирать берег пруда с бригадой — моими внуками. Всем выдам перчатки. Обычно я несу мешок, а они складывают в него банки, бутылки.

Александр Воскрецов, депутат думы Верхней Туры:

МОЙ ГОРОД. Состояние окружающей среды нашего города, а по сути, посёлка, в котором проживает девять тысяч жителей, зависит от промышленных выбросов соседей — Кушвы и Красноуральска. В самой же Верхней Туре главные проблемы, влияющие на состояние экологии, — изношенность систем ЖКХ и плохое качество воды. Проект «Чистая вода» в городе разрабатывается 20 лет, но к реальным действиям так и не приступили.

ЛИЧНО Я. Стараюсь не вредить экологии — тут совесть моя чиста.

Александр Берчук, председатель думы Невьянска:

МОЙ ГОРОД. Мы работаем над решением злободневных вопросов — модернизацией очистных сооружений, приведением в соответствие с нормативами полигона твёрдых бытовых отходов. Также невьянцы намерены принять участие в проекте «Единой России» — «Парки малых городов». Весной выйдем на субботники, а летом чистоту на улицах и во дворах будут поддерживать экологические отряды, состоящие из ребят от 14 до 18 лет.

ЛИЧНО Я. У меня, как и у каждого невьянского члена «ЕР», есть закреплённая территория. Буду с местными жителями прибирать этот участок. Приму участие в озеленении въезда в посёлок Цементный, а также замене погибших зимой некоторых деревьев на аллеях Мира и Труда.