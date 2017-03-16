Тротуары в Лесном засыпали песком с камнями. Фото: ok.ru

В то время как жители свердловских муниципалитетов строчат письма в коммунальные службы, жалуясь на гололёд, в Лесном эта проблема решена. Здесь тротуары прошлой ночью не посыпали, а буквально засыпали. Причём не только песочком, но и увесистыми булыжниками. Удивительно, но горожане не оценили старания городских служб.

— Всё должно быть в меру, а у нас если чистят снег, значит, ломают всё — скамейки, урны, заборчики, деревья. А здесь засыпали всё напрочь, — прокомментировала в соцсетях фотографию, сделанную на улице Пушкина, жительница Лесного Ольга Бекетова.

Больше всего пешеходов волнует, что снег растает, а вот эти «насыпи» так и будут скрипеть под ногами всё лето.