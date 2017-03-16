Областная газета
Земства 16 марта 2017, 08:00

«У нас если чистят снег, значит, ломают всё — скамейки, урны, заборчики, деревья»

Тротуары в Лесном засыпали песком с камнями. Фото: ok.ru

В то время как жители свердловских муниципалитетов строчат письма в коммунальные службы, жалуясь на гололёд, в Лесном эта проблема решена. Здесь тротуары прошлой ночью не посыпали, а буквально засыпали. Причём не только песочком, но и увесистыми булыжниками. Удивительно, но горожане не оценили старания городских служб.

— Всё должно быть в меру, а у нас если чистят снег, значит, ломают всё — скамейки, урны, заборчики, деревья. А здесь засыпали всё напрочь, — прокомментировала в соцсетях фотографию, сделанную на улице Пушкина, жительница Лесного Ольга Бекетова.

Больше всего пешеходов волнует, что снег растает, а вот эти «насыпи» так и будут скрипеть под ногами всё лето.

  • Опубликовано в №44 от 16.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Цирк Филатовых

Цирк Филатовых

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Поиск курьера в Горьковской, смотрите ссылку.

Услуги мотоэвакуаторов в Высоковске: создать заявку >>

Вологда грузоперевозки: подробности по ссылке.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (16 марта)

Фото: Александр Исаков
Этот день в истории Свердловской области - 16 марта