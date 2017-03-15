В Невьянске выбрали главу, а в Нижней Туре –не смогли

В среду, 15 марта депутаты городских дум Невьянска и Нижней Туры определяли, кто достоин занять пост главы муниципалитета. Выборы в этих городских округах прошли по единой схеме, но итог оказался разным. В Невьянске депутаты избрали главой Александра Берчука, а в Нижней Туре ни один из претендентов не набрал необходимого числа голосов.

Невьянск. Должность главы Невьянска оказалась вакантной после назначения Евгения Каюмова управляющим Горнозаводским округом. На конкурс заявились четыре кандидата: спикер гордумы Александр Берчук, два заместителя главы администрации Фёдор Шелепов и Станислав Делидов, а также Степан Назаров, работавший мэром Невьянска в начале нулевых. Вся команда без потерь прошла два отборочных этапа, поэтому у депутатов был широкий выбор. В течение трёх часов они заслушивали программы кандидатов и вели дискуссию.

В итоговом голосовании приняли участие 20 депутатов. 17 из них отдали голоса за Александра Берчука. Именно он и стал мэром Невьянска на ближайшую пятилетку.

— Основа моей программы — продолжение политики, которую вёл в городе Евгений Каюмов. Невьянск активно участвовал в областных программах, при этом в местном бюджете закладывались солидные средства на софинансирование. Такая тенденция и ведёт к развитию городского округа, — пояснил «ОГ» после выборов Александр Александрович.

Нижняя Тура. В Нижней Туре кресло мэра опустело в ноябре прошлого года, когда Елена Тюкина ушла в добровольную отставку. На должность мэра претендовали четыре кандидата: председатель гордумы Сергей Мерзляков, замглавы администрации Алексей Коробейников, замдиректора участка «Газпрома» Кирилл Бобов и юрист фирмы «Металлург-Безопасность» Алексей Стасенок. Чтобы стать мэром, претенденту нужно было получить не менее 10 голосов народных избранников. С этой задачей не справился никто. Теперь конкурсную процедуру в Нижней Туре придётся начинать с нуля.

Досье «ОГ» Александр Александрович БЕРЧУК родился в 1962 году в селе Камышенка Новосибирской области. Окончил Новосибирский педагогический институт, а позднее — Академию госслужбы. Работал учителем информатики. В 1996 году назначен директором школы посёлка Цементный, затем возглавлял управление образования Невьянского ГО. Два года работал заместителем директора Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. В 2010 году избран председателем думы Невьянского ГО 4-го созыва, в 2012 году вновь возглавил местную думу. В последние месяцы исполнял обязанности главы города. Женат, воспитал сына и дочь. Увлекается садоводством и спортом.