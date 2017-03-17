9-летняя артистка из Лесного удивила жюри на проекте НТВ «Ты супер!»

Певица Ёлка, после выступления заявила: «Ты – Вика не просто певица, певица – это такой узкий жанр, певица – это человек, который поёт ноты. Ты – артист!». Фото: ntv.ru

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Юная певица Вика Жулимова из Лесного поразила жюри на проекте НТВ «Ты супер!». Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина единогласно дали ей зелёный свет в следующий тур. Восторгаясь пением Вики, они буквально вскакивали с мест.

Путь к большой сцене девятилетней девочке дался нелегко. В годик из детского дома Екатеринбурга её забрала жительница Лесного, в семье которой на тот момент уже было пятеро детей (позже семья перебралась в Мытищи). Благодаря поддержке приёмной семьи и несгибаемой силе воли девочка пережила не одну сложную операцию. А в три года у Вики открылся талант к пению, делала она это везде: дома, в автобусе и даже в больничной палате.

Так, постепенно принимая участие в разных конкурсах, Вика набиралась опыта, и сегодня она с гордостью заявляет: «Я – артистка!».