Областная газета
Земства 17 марта 2017, 06:00

Басейну, в котором начинал Александр Попов, исполнилось 50 лет

Ольга Клименко

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



50 лет назад в Лесном был построен плавательный бассейн «Факел». Когда здание возводилось, никто и подумать не мог, что в нём спортсмены будут устанавливать мировые рекорды.

В этом бассейне начинали спортивную карьеру будущие чемпионы и призёры Олимпиад – игр самого высокого ранга. Сюда в семь лет пришёл известный на весь мир пловец Александр Попов и через два года выиграл свои первые соревнования. В 10 лет с водой «подружилась» Наталья Струнникова, в 7 лет – начал плавать Константин Ушков. Они стали звёздами, засиявшими на небосклоне мирового спорта. Струнникова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве, Ушков взял серебро на Олимпиаде в Атланте, а Попов выиграл четыре медали: две золотых и две серебряных на Олимпиадах в Барселоне и Атланте.

Весь город знает и тренеров, которые привели чемпионов к олимпийским медалям. Это Наталья Фёдорова, Галина Витман и Людмила Митина. Именно они смогли разглядеть большие потенциальные возможности спортсменов и помочь им добиться успеха.

  • Опубликовано в №45 от 17.03.2017
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