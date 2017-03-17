«Характер человека можно определить по его обуви»

Шить и изготавливать обувь Вячеслав тоже умеет, но признаётся, что это увлечение осталось в далёких 90-х. Фото: «Про Лесной»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Есть в Лесном люди, популярность которых не измеряется рейтингами в СМИ, они известны в городе, потому что выполняют нужную и полезную работу, и делают это с душой. Один из них – сапожник Вячеслав. Весь город доверяет ему «здоровье» своей обуви. Среди стеллажей, которые битком набиты сапогами, мужскими кожаными ботинками и изящными женскими туфлями, мастер проводит весь день и трудится на благо горожан. Уникальная и такая редкая специальность, как скорняк, получена им совсем случайно.

Ещё на службе в армии на тумбочке Вячеслава солдаты написали «Внештатный сапожник, рядовой Бойко». Пошутили. А спустя три года он всерьёз увлёкся этим ремеслом. Обучал Вячеслава азербайджанец из соседнего города – Нижней Туры. В ремесле сапожник достиг совершенства и даже перещеголял своего учителя.

Работа не сахар: оплата за нелёгкий труд бывает небольшая, но Вячеслав и не думает о том, чтобы бросить заниматься любимым делом. Есть в нём что-то такое, от чего в мастерскую хочется приходить снова и снова. Высокий, широкоплечий, с благородной сединой.

– Клиенты у меня все счастливые, угрюмых людей здесь не бывает. Некоторые бабушки мне даже конфетки приносят, – улыбается сапожник. Ему иногда достаточно услышать простое «спасибо»: если работа небольшая, Вячеслав деньги не берёт.

Обувь в его мастерской интересная и разнообразная, как сами люди. Сапожник уверен: даже характер человека можно по ней определить. На полках стоит множество красивых туфель: строгих и офисных, романтичных, на высоких шпильках. На это Вячеслав говорит:

– Некоторые могут на каблуках ходить, и делают это красиво. Как говорят в кино: походка от бедра. А некоторые! (Смеётся). Надевают каблуки, но ходить-то на них не умеют! И никто им даже не скажет об этом.

Удивительные люди Желание узнать простых жителей города и рассказать о них родилось у основателя канала «Хороший день» и редактора «Про Лесной» Ольги Клименко. В 2015 году идея превратилась в цикл документальных фильмов «Удивительные люди», героями которых стали обычные горожане. Татьяна Ивановна – акушерка Первые роды увидела на практике в медучилище. С тех пор благодаря ей на свет появилась добрая половина жителей Лесного. Были дни, когда за смену Татьяна Ивановна успевала принять по пять родов. Более чем за 40 лет работы в роддоме видела много мужчин, которые приходили на роды вместе с жёнами. «Одни поддерживали жену, другие испуганно наблюдали за процессом, третьи и вовсе падали в обморок, как в фильмах», – делится опытом героиня. Андрей Ивкин – пожарный Первым спасённым Андреем был ребёнок. Мать, в квартире которой началось задымление, ждала пожарных на балконе и передала грудного малыша прямо в руки спасателя. Андрей профессионально занимается спортивно-бальными танцами. Объездил всю Россию и завоевал множество медалей, в том числе завоевал и любовь своей будущей жены и партнёрши по танцам. Отец Сергий Несмотря на то, что по-христиански утро должно начинаться с молитвы, отец Сергий читает её в машине, когда отвозит детей в школу. Вместе с матушкой Вероникой воспитывает трёх дочек. – Матушка – мой тыл, она всегда поддерживает. А дети – цемент: чем их больше, тем крепче семья, – уверен священник. Людмила Михайловна – кассир в кинотеатре Всю жизнь посвятила работе в кинотеатре. С 1987-го работала киномехаником, а в начале 2000 года стала кассиром. Предпочтение отдаёт старым фильмам и с восхищением рассказывает о самом любимом – «Унесённые ветром». При этом она неплохо разбирается в современных фильмах и считает своим любимым актёром Киану Ривза.