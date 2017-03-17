Маленький Таёжный против большой корпорации

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Возможный снос домов в посёлке Таёжный – история, о которой весь Лесной говорит не первый год. Напомним, ОАО «Газпром трансгаз Югорск» подал иски на собственников шести жилых домов в Таёжном с требованием их сноса, основание – постройки находятся в охранной зоне объекта газоснабжения. «ОГ» уже писала об этом 2 июня 2015 года. Что изменилось с тех пор – выяснили журналисты «Про Лесной».
Когда много лет назад администрации Лесного и Нижней Туры выдавали жителям посёлка официальные разрешения на строительство домов, никто не сообщил, что возведение жилья на этой территории запрещено. Компания «Газпром» во время судебных разбирательств так и не представила документов, разрешающих возведение этого трубопровода, который проложен всего в нескольких десятках метров от склада горюче-смазочных материалов, построенного гораздо раньше. Кроме того, срок эксплуатации газовой трубы уже в этом году подходит к концу, очевидно, что наиболее разумный способ разрешения ситуации – перенос или усиление данного участка трубопровода. Несмотря на справедливые доводы в их пользу, долгие судебные тяжбы завершились для сельчан фиаско – по решению областного суда (в 2015 году) дома обязали снести.
В мае 2015 года, когда пострадавшие пришли в редакцию «Про Лесной», удалось привлечь внимание к проблеме свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Омбудсмен организовала визит в посёлок представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники были возмущены несправедливостью действий Газпрома: промышленному гиганту с миллиардными доходами гораздо легче разрешить эту проблему, чем простым сельчанам со скромным достатком.
Несмотря на призыв правозащитников разрешить вопрос мирным путём, представители Газпрома были неумолимы, ссылаясь на то, что жители могут в судебном порядке получить денежную компенсацию за снос домов от администрации Лесного. Это значит, что таёжнинцам надо вновь пуститься в судебные тяжбы, раскошелиться на юристов, оплатить дорогостоящую услугу оценки дома, и при этом нет никакой гарантии, что им будет предложена адекватная компенсация. Напомним, что среди пострадавших – одинокие пенсионеры и многодетные семьи, для которых подобные расходы – едва ли подъёмная ноша.
Решение суда о необходимости сноса построек вступило в законную силу. Отсрочка на его исполнение, которой воспользовались жители посёлка, уже истекла. До сих пор ни один из домов не снесён, но этот процесс может начаться в любой момент. В конце 2016 года на пресс-конференции губернатора области журналисты газеты подняли вопрос о проблеме жителей Таёжного. «У нас с представителями Газпрома были неоднократные разговоры на эту тему. Мы найдём единственно правильное решение, чтобы ущерба от этой ситуации не доставить никому… Сделаем всё, чтобы эту ситуацию урегулировать. И я уверен, что ничего страшного не произойдёт, поэтому вы успокойте жителей со страниц вашей газеты, мы обязательно эту ситуацию разрешим», – заверил Евгений Куйвашев.
Это заявление губернатора стало доброй новостью для жителей Таёжного. У них появилась надежда, что эту абсурдную ситуацию удастся разрешить мирно и справедливо. Теперь жители посёлка ждут, что в этом деле наконец-то будет поставлена официальная твёрдая точка и на бумаге, которую после пресс-конференции хотелось бы увидеть всем пострадавшим.
- Опубликовано в №45 от 17.03.2017