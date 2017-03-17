Маленький Таёжный против большой корпорации

Три поколения семьи Габдуллиных живёт в одном доме, который попал под возможный снос. Фото: «Про Лесной»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Возможный снос домов в посёлке Таёжный – история, о которой весь Лесной говорит не первый год. Напомним, ОАО «Газпром трансгаз Югорск» подал иски на собственников шести жилых домов в Таёжном с требованием их сноса, основание – постройки находятся в охранной зоне объекта газоснабжения. «ОГ» уже писала об этом 2 июня 2015 года. Что изменилось с тех пор – выяснили журналисты «Про Лесной».

Когда много лет назад администрации Лесного и Нижней Туры выдавали жителям посёлка официальные разрешения на строительство домов, никто не сообщил, что возведение жилья на этой территории запрещено. Компания «Газпром» во время судебных разбирательств так и не представила документов, разрешающих возведение этого трубопровода, который проложен всего в нескольких десятках метров от склада горюче-смазочных материалов, построенного гораздо раньше. Кроме того, срок эксплуатации газовой трубы уже в этом году подходит к концу, очевидно, что наиболее разумный способ разрешения ситуации – перенос или усиление данного участка трубопровода. Несмотря на справедливые доводы в их пользу, долгие судебные тяжбы завершились для сельчан фиаско – по решению областного суда (в 2015 году) дома обязали снести.

В мае 2015 года, когда пострадавшие пришли в редакцию «Про Лесной», удалось привлечь внимание к проблеме свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Омбудсмен организовала визит в посёлок представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники были возмущены несправедливостью действий Газпрома: промышленному гиганту с миллиардными доходами гораздо легче разрешить эту проблему, чем простым сельчанам со скромным достатком.

Несмотря на призыв правозащитников разрешить вопрос мирным путём, представители Газпрома были не­умолимы, ссылаясь на то, что жители могут в судебном порядке получить денежную компенсацию за снос домов от администрации Лесного. Это значит, что таёжнинцам надо вновь пуститься в судебные тяжбы, раскошелиться на юристов, оплатить дорогостоящую услугу оценки дома, и при этом нет никакой гарантии, что им будет предложена адекватная компенсация. Напомним, что среди пострадавших – одинокие пенсионеры и многодетные семьи, для которых подобные расходы – едва ли подъёмная ноша.

Решение суда о необходимости сноса построек вступило в законную силу. Отсрочка на его исполнение, которой воспользовались жители посёлка, уже истекла. До сих пор ни один из домов не снесён, но этот процесс может начаться в любой момент. В конце 2016 года на пресс-конференции губернатора области журналисты газеты подняли вопрос о проблеме жителей Таёжного. «У нас с представителями Газпрома были неоднократные разговоры на эту тему. Мы найдём единственно правильное решение, чтобы ущерба от этой ситуации не доставить никому… Сделаем всё, чтобы эту ситуацию урегулировать. И я уверен, что ничего страшного не произойдёт, поэтому вы успокойте жителей со страниц вашей газеты, мы обязательно эту ситуацию разрешим», – заверил Евгений Куйвашев.

Это заявление губернатора стало доброй новостью для жителей Таёжного. У них появилась надежда, что эту абсурдную ситуацию удастся разрешить мирно и справедливо. Теперь жители посёлка ждут, что в этом деле наконец-то будет поставлена официальная твёрдая точка и на бумаге, которую после пресс-конференции хотелось бы увидеть всем пострадавшим.