Добро пожаловать! Но пропуск только через 45 дней

Город Лесной на карте Свердловской области

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

«Я вдали вижу город, которого нет» – поётся в известной песне, и эти строки недвусмысленно подходят для Лесного – города, который до недавнего времени был настолько секретным, что не обозначался на картах Свердловской области. А между тем история города насчитывает уже 70 лет. И тот Свердловск-45, который вырос в глухой тайге одновременно с первым в России заводом №814 (ныне градообразующее предприятие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»), всегда существовал и активно развивался, давая нашей стране уверенность в завтрашнем дне, производя оборонный «щит» Родины.

Ольга Клименко, главный редактор газеты «Про Лесной». Фото: «Про Лесной»

Газета «Про Лесной» основана 4 марта 2011 года.

Выходит еженедельно в пятницу.

В штате 7 человек.

Тираж 15 тысяч экземпляров. Почта: prolesnoy@yandex.ru

Лесной уникален. Его уникальность не только в единственном в мире производстве и мощном стратегическом предприятии Росатома, но и в людях, которые здесь живут и трудятся. Выдающиеся учёные, инженеры, профессора создавали на протяжении многих лет историю города, его атмосферу, которая не могла не влиять на появление большого количества династий рабочих, врачей, учителей.

А там, «за периметром», наши земляки прославляют свой город и страну. Если учитывать достижения спортсменов из Лесного в общекомандном олимпийском зачёте по медалям на душу населения, то наш город займёт первое место в мире. Мощная спортивная база, выдающиеся тренеры и стремление каждого жителя заниматься спортом – это и есть основа успеха небольшого закрытого города на спортивных аренах.

Закрытый город вовсе не означает ограниченность, скорее, это благоприятная среда для того, чтобы дать начальное высококлассное образование своим детям, открывать новые направления в бизнесе и в своё удовольствие проводить время на пенсии. Да, лесничане настолько любят свой город, что, согласно опросам социологов, ни за что не хотят покидать его. А уж если и уехали по молодости на зов огней большого города, то зачастую возвращаются на свою маленькую родину растить детей, строить карьеру.

Вот такой он, наш Лесной: маленький, но очень красивый, закрытый, но с открытыми сердцами горожан, объединяющий в себе серьёзность предприятия ядерно-оружейного комплекса и легкомысленность яблоневых аллей, в цвету которых город утопает каждую весну.

Добро пожаловать! – скажут вам лесничане с поправкой, что пропуск в город делают 45 дней. Но всё же теперь с историей атомного Свердловска-45 и современного Лесного можно познакомиться в виртуальном музее города vtour.museum-lesnoy.ru, в который пропуск не требуется.

Мы рады, что нам выпала честь рассказать о событиях города на страницах «ОГ». Читайте и открывайте для себя закрытый город Лесной.

Городской округ «Город Лесной» расположен в 254 км к северу от Екатеринбурга на берегу Нижнетуринского пруда.

расположен в 254 км к северу от Екатеринбурга на берегу Нижнетуринского пруда. Дата основания города – 1947 год, 6 июня Советом Министров СССР было принято решение о создании завода № 814 по электромагнитному разделению изотопов (ныне – комбинат «Электрохимприбор»).

– 1947 год, 6 июня Советом Министров СССР было принято решение о создании завода № 814 по электромагнитному разделению изотопов (ныне – комбинат «Электрохимприбор»). Площадь территории – 360,7 кв. км.

– 360,7 кв. км. Численность населения – 49 111 человек.